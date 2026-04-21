Бокс, теніс і футбол приносять українським зіркам десятки мільйонів доларів щороку. Які сумарні доходи спортсменів і хто очолює фінансовий рейтинг, розповідає 24 Канал.

Скільки заробив Олександр Усик?

Олександр Усик залишається беззаперечним фінансовим лідером серед українців. Експерти вважають, що на рахунках боксера приблизно 120 мільйонів доларів.

При цьому його гонорар тільки за останній поки бій проти Даніеля Дюбуа, за оцінками боксерської спільности, перевищував 130 мільйонів в американській валюті. Це означає, що Олександр активно витрачає зароблені кошти – інвестуючи у бізнес та активно займаючись благодійністю.



Олександр Усик – найбагатший спортсмен України/ Фото Getty Images

У 2025 році видання Forbes поставило українця на 11-те місце свого рейтингу світових спортсменів, що заробляють найбільше. Там порахували, що у ринзі Олександр напрацював на 100 мільйонів доларів, і ще на 1 мільйон завдяки іншим джерелам доходів.

Мільйони на корті Еліни Світоліної

Еліна Світоліна – одна з найбагатших спортсменок України. За рік вона заробляє близько 2 мільйонів доларів, а загальні призові за кар’єру сягнули майже 30 мільйонів.

На початку року тенісистка дійшла до півфіналу Australian Open 2026, де поступилася лідерці світового рейтингу Аріні Сабаленко у двох сетах. Турнір у Мельбурні став для Еліни одним із найуспішніших за останні роки за результатом та значущістю.



Еліна Світоліна заробила близько 30 мільйонів доларів призових/ Фото Getty Images

Світоліна давно закріпилася в еліті світового тенісу, регулярно входячи в топ-10 рейтингу WTA і піднімаючись до третьої позиції. Значну частину доходів їй приносять рекламні контракти з глобальними брендами, що робить її однією з найвпізнаваніших українських спортсменок у світі.

Заробітки українських футболістів

Ще донедавна найбагатшим українським футболістом був Олександр Зінченко. Його річний дохід в лондонському Арсеналі оцінювався приблизно у 10 мільйонів доларів.

Однак взимку українець перебрався в Аякс заради ігрової практики та пішов на суттєве зниження зарплати. Нині ж вона становить трохи більше півтора мільйона на рік.



Олександр Зінченко донедавна був найбагатшим футболістом України/ Фото Getty Images

Раніше основні прибутки Зінченку приносив контракт із Арсеналом, бонуси та рекламні угоди.

Більше шести мільйонів доларів на рік отримував ще один зірковий українець з АПЛ Михайло Мудрик. Попри відсторонення футболіста від гри через допінг, Челсі оновив контракт Мудрика у 2025 році, але без деталей. Ймовірно, зарплата українця тепер не становить 6,2 мільйони на рік.

У топ-переліку найбагатших українських футболістів захисник французького ПСЖ Ілля Забарний та нападник італійської Роми Артем Довбик. Гравці національної збірної отримують близько 5,5 мільйонів євро на рік. Майже на два мільйони євро менший сумарний річний дохід Анатолія Трубіна з Бенфіки, Віктора Циганкова з Жирони та Віталія Миколенка з Евертона.