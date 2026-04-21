Бокс, теннис и футбол приносят украинским звездам десятки миллионов долларов ежегодно. Какие суммарные доходы спортсменов и кто возглавляет финансовый рейтинг, рассказывает 24 Канал.

Сколько заработал Александр Усик?

Александр Усик остается безоговорочным финансовым лидером среди украинцев. Эксперты считают, что на счетах боксера примерно 120 миллионов долларов.

При этом его гонорар только за последний пока бой против Даниэля Дюбуа, по оценкам боксерского сообщества, превышал 130 миллионов в американской валюте. Это означает, что Александр активно тратит заработанные средства – инвестируя в бизнес и активно занимаясь благотворительностью.



Александр Усик – самый богатый спортсмен Украины/ Фото Getty Images

В 2025 году издание Forbes поставило украинца на 11-е место своего рейтинга мировых спортсменов, зарабатывающих больше всех. Там посчитали, что в ринге Александр наработал на 100 миллионов долларов, и еще на 1 миллион благодаря другим источникам доходов.

Миллионы на корте Элины Свитолиной

Элина Свитолина – одна из самых богатых спортсменок Украины. За год она зарабатывает около 2 миллионов долларов, а общие призовые за карьеру достигли почти 30 миллионов.

В начале года теннисистка дошла до полуфинала Australian Open 2026, где уступила лидеру мирового рейтинга Арине Сабаленко в двух сетах. Турнир в Мельбурне стал для Элины одним из самых успешных за последние годы по результату и значимости.



Элина Свитолина заработала около 30 миллионов долларов призовых/ Фото Getty Images

Свитолина давно закрепилась в элите мирового тенниса, регулярно входя в топ-10 рейтинга WTA и поднимаясь до третьей позиции. Значительную часть доходов ей приносят рекламные контракты с глобальными брендами, что делает ее одной из самых узнаваемых украинских спортсменок в мире.

Заработки украинских футболистов

Еще до недавнего времени самым богатым украинским футболистом был Александр Зинченко. Его годовой доход в лондонском Арсенале оценивался примерно в 10 миллионов долларов.

Однако зимой украинец перебрался в Аякс ради игровой практики и пошел на существенное снижение зарплаты. Сейчас же она составляет чуть более полутора миллионов в год.



Александр Зинченко до недавнего времени был самым богатым футболистом Украины/ Фото Getty Images

Ранее основные доходы Зинченко приносил контракт с Арсеналом, бонусы и рекламные сделки.

Более шести миллионов долларов в год получал еще один звездный украинец из АПЛ Михаил Мудрик. Несмотря на отстранение футболиста от игры из-за допинга, Челси обновил контракт Мудрика в 2025 году, но без деталей. Вероятно, зарплата украинца теперь не составляет 6,2 миллиона в год.

В топ-перечне самых богатых украинских футболистов защитник французского ПСЖ Илья Забарный и нападающий итальянской Ромы Артем Довбик. Игроки национальной сборной получают около 5,5 миллионов евро в год. Почти на два миллиона евро меньше суммарный годовой доход Анатолия Трубина из Бенфики, Виктора Цыганкова из Жироны и Виталия Миколенко из Эвертона.