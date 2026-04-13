За даними WTA, Еліна Світоліна продовжує залишатися першою ракеткою України. Позиції Даяни Ястремської та Юлії Стародубцевої також не зазнали змін. Марта Костюк опустилася на одну сходинку, а Олександра Олійникова втратила дві позиції в рейтингу. Натомість Дар'я Снігур вибула з топ-100.

Як виглядає рейтинг WTA?

У оновленому топ-10 рейтингу WTA сталося дві перестановки: "нейтральна" Мірра Андрєєва піднялася на дев'яту сходинку, витіснивши звідти канадку Вікторію Мбоко.

1. Аріна Соболенко (-) – 11025

2. Олена Рибакіна (Казахстан) – 8108

3. Коко Гауфф (США) – 7278

4. Іга Швьонтек (Польща) – 7263

5. Джессіка Пегула (США) – 6243

6. Аманда Анісімова (США) – 5995

7. Еліна Світоліна (Україна) – 3965

8. Жасмін Паоліні (Італія) – 3907

9. Мірра Андрєєва (-, +1) – 3611

10. Вікторія Мбоко (Канада, -1) – 35131

…

28. Марта Костюк (Україна, -1) – 1473

49. Даяна Ястремська (Україна) – 1200

53. Юлія Стародубцева (Україна) – 1139

70. Олександра Олійникова (Україна, -2) – 931

101. Дарія Снігур (Україна, -5) – 803

107. Ангеліна Калініна (Україна, +13) – 768

209. Вероніка Подрез (Україна, -3) – 335

251. Катаріна Завацька (Україна, +1) – 271

272. Анастасія Соболєва (Україна, +10) – 248

Рейтинг українських тенісисток / Фото скриншот WTA

