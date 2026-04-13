За даними WTA, Еліна Світоліна продовжує залишатися першою ракеткою України. Позиції Даяни Ястремської та Юлії Стародубцевої також не зазнали змін. Марта Костюк опустилася на одну сходинку, а Олександра Олійникова втратила дві позиції в рейтингу. Натомість Дар'я Снігур вибула з топ-100.
Як виглядає рейтинг WTA?
У оновленому топ-10 рейтингу WTA сталося дві перестановки: "нейтральна" Мірра Андрєєва піднялася на дев'яту сходинку, витіснивши звідти канадку Вікторію Мбоко.
1. Аріна Соболенко (-) – 11025
2. Олена Рибакіна (Казахстан) – 8108
3. Коко Гауфф (США) – 7278
4. Іга Швьонтек (Польща) – 7263
5. Джессіка Пегула (США) – 6243
6. Аманда Анісімова (США) – 5995
7. Еліна Світоліна (Україна) – 3965
8. Жасмін Паоліні (Італія) – 3907
9. Мірра Андрєєва (-, +1) – 3611
10. Вікторія Мбоко (Канада, -1) – 35131
…
28. Марта Костюк (Україна, -1) – 1473
49. Даяна Ястремська (Україна) – 1200
53. Юлія Стародубцева (Україна) – 1139
70. Олександра Олійникова (Україна, -2) – 931
101. Дарія Снігур (Україна, -5) – 803
107. Ангеліна Калініна (Україна, +13) – 768
209. Вероніка Подрез (Україна, -3) – 335
251. Катаріна Завацька (Україна, +1) – 271
272. Анастасія Соболєва (Україна, +10) – 248
Рейтинг українських тенісисток / Фото скриншот WTA
З ким далі і коли зіграє збірна України з тенісу?
- Жіноча збірна України з тенісу вдруге поспіль пробилася до фінальної частини Кубка Біллі Джин – командного чемпіонату світу з тенісу серед жінок.
У кваліфікаційному раунді українки впевнено обіграли Польщу, забезпечивши собі дострокову перемогу в протистоянні. Вагомий внесок у успіх зробила перша ракетка України Еліна Світоліна, яка здобула одну з ключових перемог у своїй одиночній грі.
Фінальна частина турніру відбудеться у вересні в китайському Шеньчжені. Загалом у ній візьмуть участь вісім найсильніших збірних світу, серед яких – чинні чемпіонки з Італії, а також команди Великої Британії, Іспанії, Чехії, Казахстану, Бельгії та господарки з Китаю, повідомляє Федерація тенісу України.
Для України це вже другий поспіль вихід у фінальну стадію після ребрендингу турніру. У 2025 році команда вперше в історії дійшла до півфіналу, де поступилася майбутнім чемпіонкам з Італії.