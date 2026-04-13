По данным WTA, Элина Свитолина продолжает оставаться первой ракеткой Украины. Позиции Даяны Ястремской и Юлии Стародубцевой также не претерпели изменений. Марта Костюк опустилась на одну строчку, а Александра Олейникова потеряла две позиции в рейтинге. Зато Дарья Снигур выбыла из топ-100.

Как выглядит рейтинг WTA?

В обновленном топ-10 рейтинга WTA произошло две перестановки: "нейтральная" Мирра Андреева поднялась на девятую строчку, вытеснив оттуда канадку Викторию Мбоко.

1. Арина Соболенко (-) – 11025

2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 8108

3. Коко Гауфф (США) – 7278

4. Ига Швьонтек (Польша) – 7263

5. Джессика Пегула (США) – 6243

6. Аманда Анисимова (США) – 5995

7. Элина Свитолина (Украина) – 3965

8. Жасмин Паолини (Италия) – 3907

9. Мирра Андреева (-, +1) – 3611

10. Виктория Мбоко (Канада, -1) – 35131

28. Марта Костюк (Украина, -1) – 1473

49. Даяна Ястремская (Украина) – 1200

53. Юлия Стародубцева (Украина) – 1139

70. Александра Олейникова (Украина, -2) – 931

101. Дарья Снигур (Украина, -5) – 803

107. Ангелина Калинина (Украина, +13) – 768

209. Вероника Подрез (Украина, -3) – 335

251. Катарина Завацкая (Украина, +1) – 271

272. Анастасия Соболева (Украина, +10) – 248

Рейтинг украинских теннисисток / Фото скриншот WTA

