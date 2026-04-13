По данным WTA, Элина Свитолина продолжает оставаться первой ракеткой Украины. Позиции Даяны Ястремской и Юлии Стародубцевой также не претерпели изменений. Марта Костюк опустилась на одну строчку, а Александра Олейникова потеряла две позиции в рейтинге. Зато Дарья Снигур выбыла из топ-100.
Как выглядит рейтинг WTA?
В обновленном топ-10 рейтинга WTA произошло две перестановки: "нейтральная" Мирра Андреева поднялась на девятую строчку, вытеснив оттуда канадку Викторию Мбоко.
1. Арина Соболенко (-) – 11025
2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 8108
3. Коко Гауфф (США) – 7278
4. Ига Швьонтек (Польша) – 7263
5. Джессика Пегула (США) – 6243
6. Аманда Анисимова (США) – 5995
7. Элина Свитолина (Украина) – 3965
8. Жасмин Паолини (Италия) – 3907
9. Мирра Андреева (-, +1) – 3611
10. Виктория Мбоко (Канада, -1) – 35131
..
28. Марта Костюк (Украина, -1) – 1473
49. Даяна Ястремская (Украина) – 1200
53. Юлия Стародубцева (Украина) – 1139
70. Александра Олейникова (Украина, -2) – 931
101. Дарья Снигур (Украина, -5) – 803
107. Ангелина Калинина (Украина, +13) – 768
209. Вероника Подрез (Украина, -3) – 335
251. Катарина Завацкая (Украина, +1) – 271
272. Анастасия Соболева (Украина, +10) – 248
Рейтинг украинских теннисисток / Фото скриншот WTA
С кем дальше и когда сыграет сборная Украины по теннису?
- Женская сборная Украины по теннису второй раз подряд пробилась в финальную часть Кубка Билли Джин – командного чемпионата мира по теннису среди женщин.
В квалификационном раунде украинки уверенно обыграли Польшу, обеспечив себе досрочную победу в противостоянии. Весомый вклад в успех сделала первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая одержала одну из ключевых побед в своей одиночной игре.
Финальная часть турнира состоится в сентябре в китайском Шэньчжэне. Всего в ней примут участие восемь сильнейших сборных мира, среди которых – действующие чемпионки из Италии, а также команды Великобритании, Испании, Чехии, Казахстана, Бельгии и хозяйки из Китая, сообщает Федерация тенниса Украины.
Для Украины это уже второй подряд выход в финальную стадию после ребрендинга турнира. В 2025 году команда впервые в истории дошла до полуфинала, где уступила будущим чемпионкам из Италии.