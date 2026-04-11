Свитолина последовала успешному примеру Марты Костюк, которая в первом матче одолела сопротивление лидера сборной Польши Магды Линетт. Теперь украинкам нужна лишь одна победа для попадания в основной раунд Кубка Билли Джин Кинг, сообщает 24 Канал.
Как прошел матч Элины Свитолиной и Катажины Кавы?
Седьмая ракетка мира оказалась для представительницы Польши, которая не входит даже в первую сотню рейтинга, непреодолимой преградой. Для победы Свитолиной понадобилось всего 53 минуты на корте, а итоговый счет – 6:2 и 6:1 в пользу лидера сборной Украины.
Обзор матча Элина Свитолина – Катажина Кава на ютуб-канал Кубка Билли Джин Кинг – смотрите видео:
Какой счет в противостоянии Украины и Польши?
Благодаря успеху Свитолиной после первого игрового дня сборная Украины повела в матче 2:0 и оказалась в шаге от итогового успеха.
Для оформления победы украинкам осталось набрать еще одно очко. Это можно будет сделать в субботу в парной встрече, где за Украину будут играть сестры Людмила и Надежда Киченок. Им будет противостоять пара Майя Хвалинская и Катажина Кава.
Если же парный матч останется за Польшей, то Украина будет иметь еще две возможности реализовать матч-пойнт. Это будут личные матчи Марты Костюк против Катажины Кавы и Элины Свитолиной против Магды Линетт.
Как Свитолина готовилась к выступлениям в Кубке Билли Джин Кинг?
- Во время павзы в WTA-туре украинская теннисистка получила возможность побывать дома и посетила в Украине ряд мероприятий.
- Свитолину заметили в компании Сергея Стаховского на матче УПЛ между Колосом и Металлистом 1925, за который она болеет.
- Во Львове Элина провела тренировку для украинских защитников, которые проходят реабилитацию по программе Unbroken.