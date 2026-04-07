Квалификационную матчевую встречу будет принимать польское Гливице, а состоится она на грунтовых кортах в течение двух дней, пишет Спорт 24.

В каком составе Украина выйдет на матч против Польши?

Первым номером в нашей сборной будет 7-я ракетка мира Элина Свитолина. Кроме нее, Украину будут представлять сестры Надежда и Людмила Киченок, Марта Костюк и Александра Олейникова, для которой это первое попадание в состав национальной команды.

Зато в Польше лидер не приедет на командный матч: Ига Свьонтек отказалась участвовать в Кубке Билли Джин Кинг. Поэтому противостоять украинкам будут Магда Линетт, Майя Хвалинская, Линда Климовичова и Катаржина Кава.

Когда и где будут играть Украина и Польша?

Хозяйками матча будут представительницы Польши, а принимать встречу будет арена в Гливице, где покрытием станет грунт.

10 апреля запланировано два одиночных матча. 11 апреля состоится парная встреча, после которой – при необходимости – еще две одиночные игры. Победит та команда, которая первой наберет 3 победы.

Кто будет транслировать в Украине теннисный матч с Польшей?

Онлайн-трансляция будет доступна бесплатно на ютуб-канале Setanta Sports Ukraine.

Также вживую наблюдать за матчем можно будет на линейном канале Setanta Sports+ или на ОТТ-платформе setantasports.com.