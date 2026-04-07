Кваліфікаційну матчеву зустріч прийматиме польське Глівіце, а відбудеться вона на ґрунтових кортах упродовж двох днів, пише Спорт 24.

У якому складі Україна вийде на матч проти Польщі?

Першим номером у нашій збірній буде 7-ма ракетка світу Еліна Світоліна. Окрім неї, Україну представлятимуть сестри Надія і Людмила Кіченок, Марта Костюк та Олександра Олійникова, для якої це перше потрапляння до складу національної команди.

Натомість у Польщі лідерка не приїде на командний матч: Іга Свьонтек відмовилася брати участь у Кубку Біллі Джин Кінг. Тож протистояти українкам будуть Магда Лінетт, Мая Хвалінська, Лінда Клімовічова і Катаржина Кава.

Коли і де гратимуть Україна і Польща?

Господарками матчу будуть представниці Польщі, а прийматиме зустріч арена у Глівіце, де покриттям стане ґрунт.

10 квітня заплановано два одичних матчі. 11 квітня відбудеться парна зустріч, після якої – за потреби – ще дві одиночні гри. Переможе та команда, яка першою набере 3 перемоги.

Хто транслюватиме в Україні тенісний матч із Польщею?

Онлайн-трансляція буде доступна безкоштовно на ютуб-каналі Setanta Sports Ukraine.

Також наживо спостерігати за матчем можна буде на лінійному каналі Setanta Sports+ або ж на ОТТ-платформі setantasports.com.