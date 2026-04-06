У Львові Світоліна провела тренування з тенісу для українських захисників, які проходять реабілітацію за системою Unbroken, про що розповіла у своєму інстаграмі.

Дивіться також Світоліна пояснила, навіщо відвідала матч УПЛ за участю команди з Харкова

Що Світоліна робила у Львові?

Українська спортсменка, яка є амбасадоркою платформи United24 і займається низкою проєктів для підтримки українських захисників, під час поїздки до Львова вийшла на корт з ветеранами. Це сталося у тенісному центрі Uni Force Tennis Club.

Світоліна пограла індивідуально проти воїнів, навчивши їх кільком тенісним технікам, а також поспілкувалася з героями.

Які подальші плани у Світоліної?