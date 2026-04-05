Півфіналістка трьох турнірів Великого шолому спостерігала за грою Металіста 1925 у виїзному протистоянні з Колосом у Ковалівці. Як пише офіційний сайт клубу з Харкова, це був спосіб підтримати український спорт.

Що Світоліна сказала про підтримку Металіста 1925?

Для Еліни це вже був другий футбольний матч за трохи більше ніж тиждень. Минулого разу вона була на трибунах разом з Олександром Усиком і Андрієм Шевченком під час зустрічі збірної України зі Швецією у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу у Валенсії.

Я завжди намагаюся якось більше познайомитися з українським спортом і підтримати його. Я дуже рада підтримати Металіст 1925 цього разу. Для мене дуже важливо підтримати український спорт, щоб спортсмени мотивувалися і продовжували гарно грати,

– сказала Світоліна.

Перша ракетка України визнала, що під час ігор дуже нервує. Але спостерігати за футболом їй по-справжньому подобається.

Це командна гра, у нас у тенісі здебільшого особисті турніри. І мені подобається, як вони будують тактику, як вони намагаються її втілити, за цим дуже цікаво спостерігати. Не тільки коли грає збірна, а й коли команди грають в Україні,

– пояснила тенісистка.

Металіст 1925 вона обрала через свій особливий зв'язок із Харковом. Саме це місто Світоліна вважає визначальним для своєї професійної кар'єри і називає рідним місцем.

