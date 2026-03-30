Світоліна на початку 2026 року перебуває у фантастичній формі, маючи баланс перемог та поразок 20-5. Тепер вона офіційно сьома найкраща на планеті, згідно з рейтингом WTA.

Як Світоліна опинилася на 7 місці рейтингу?

Навіть той факт, що Еліна, згідно з даними Flashscore, зупинилася в Маямі на один раунд раніше, ніж минулоріч, тобто мала мінус рейтингових очок, не завадив їй піднятися на одну позицію вгору. Адже суперниці зазнали ще більших втрат, зокрема Жасмін Паоліні з Італії.

7-ме місце Світоліної – найвище з часу її повернення у великий спорт після вагітності. А загалом Еліна не була так високо у рейтингу із жовтня 2021 року. Тоді українка посідала шостий рядок.

Які позиції в рейтингу мають інші українки?

Звання другої ракетки України утримує Марта Костюк, яка теж піднялася на один щабель – тепер в неї 27-ме місце.

Даяна Ястремська спрогресувала одразу на 5 місць, повернувшись у топ-50 світу. Вона 49-та.

Олександра Олійникова, на жаль, втратила 5 місць, опустившись на 71-ий рядок. У топ-100 також Юлія Стародубцева (89-та) і Дар'я Снігур (93-тя). Обидві досягли ривку одразу майже на два десятки позицій.

Як виглядає топ-10 рейтингу?

Тут відбулася ще одна зміна: американка Коко Гофф посунула Ігу Свьонтек з третього рядка.