За словами української тенісистки, увага світу до війни в Україні поступово слабшає. Спортсменка зазначила, що через численні збройні конфлікти в інших країнах тема України вже не є пріоритетною для новинних медіа, повідомляє BNP Paribas Open.

Про що ще розповіла Світоліна?

Вона вважає, що світ частково забув про війну в Україні.

Так, думаю, безумовно. У мене є таке відчуття,

– сказала тенисистка.

Світоліна зізналася, що залишається тісно пов'язаною з подіями в Україні, де живе її родина та друзі, і вона регулярно повертається додому.

Я все ще дуже занурена в це, тому що, знаєте, там моя сім'я, там мої друзі. Я також доволі часто повертаюся туди. Але думаю, що через інші війни у світі це вже, так, давно не є головною темою новин,

– поділилася Еліна.

Коментуючи майбутній матч проти польської спортсменки Іги Свьонтек, Світоліна наголосила, що Свьонтек однією з перших відкрито підтримала Україну: часто носила символічну стрічку та висловлювала позицію щодо війни. Вони також провели спільний благодійний матч на користь України, під час якого вдалося зібрати значні кошти.

За словами Світоліної, Свьонтек завжди була і залишається однією з гравчинь, які найбільше допомагали підтримувати Україну.

Еліна Світоліна та Іга Свьонтек / Фото Getty Image

Як Світоліна допомагає Україні?