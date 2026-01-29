Світоліна згадала про страждання співвітчизників, спричинені російсько-українською війною, під час пресконференції, оприлюдненій на ютуб-каналі Australian Open. А також розповіла, як зв'язок з людьми вдома допомагає їх досягати більшого.

Дивіться також Світоліна поступилась у півфіналі Australian Open першій ракетці світу

Що сказала Світоліна про Україну?

Еліна заявила, що люди в Україні живуть справді жахливим і страшним життям. На цьому тлі їй немає на що скаржитися через поразки у спорті.

Прокидаючись зранку, Світоліна читає жахливі новини з рідної країни. Але те, що українці дивляться її матчі та пишуть позитивні коментарі, дає їй заряд емоцій.

Тенісистка також розповіла про те, як підтримує зв'язок з людьми в Україні та допомагає їм долати труднощі.

Я змогла надіслати невеликі меседжі Україні. Я намагаюся робити те, що в моїх силах, для них. Це може бути через мій фонд або через платформи для збору коштів, різними способами. Але для мене це важливо, бо коли я повертаюся до України, то бачу, що люди справді застрягли в рутині. Це похмурі, сірі дні з великою кількістю негативу. Спорт в Україні справді об’єднує нас як народ. Думаю, що це дуже потрібно нашій країні,

– сказала півфіналістка Australian Open.

Як Світоліна виступила на Australian Open?