Це було сьоме очне протистояння між спортсменками. Воно тривало одну годину 17 хвилин і завершилося шостою перемогою білоруської тенісистки, інформує 24 Канал.

Як минув матч Світоліна – Соболенко?

На старті поєдинку Еліна одразу заробила подвійний брейк-пойнт, проте не змогла його реалізувати. Після цього вона захистила свою подачу, але далі ініціативу перехопила "нейтральна" спортсменка.

Арина зробила два брейки, а сама подавала успішно. Врешті-решт Світоліна поступилась з рахунком 2:6, програвши першу партію на турнірі.

У другому сеті українка змогла одразу зробити свій брейк і забезпечила гандикап 2:0. Проте утримати його не змогла.

Соболенко відповіла успішною серією. Вона взяла п'ять поспіль геймів і згодом здобула підсумкову перемогу – 3:6 для Еліни.

Еліна Світоліна – Арина Соболенко 0:2 (2:6, 3:6)

Статистика. Протягом поєдинку Світоліна зробила два ейси при трьох подвійних помилках, реалізувала один з чотирьох брейк-пойнтів і виграла чотири з восьми геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 65:46 не на користь Еліни (дані Flashscore).

Дивіться відеоогляд матчу Світоліна – Соболенко

Зазначимо, що у фіналі "нейтральна" тенісистка зіграє проти переможниці пари Джессіка Пегула – Олена Рибакіна.

Як виступає Світоліна в сезоні-2026?