Джокович порушив на пресконференції тему приватності спортсменів. Експерша ракетка світу виступає проти розміщення камер в кожному кутку, пише UA-Football.

Дивіться також Зіркова Гофф прокоментувала емоційний зрив після поразки від Світоліної на Australian Open

Що сказав Джокович про суперницю Світоліної?

Новак заявив, що співчуває Коко, бо розуміє, як почувається спортсмен, коли злиться через програш. Сербу не подобається, що тенісистам фактично нікуди сховатися від камер, що виплеснути власні емоції.

Проте Джокович розуміє, що ми живемо у час, коли "контент вирішує все". От тільки миритися з таким спортсменам важко.

Не думаю, що цей тренд зміниться, що камери приберуть. Їх, мабуть, буде тільки більше. Здивований, що нас ще не знімають у душі. Такий їхній наступний крок. Я проти цього. Переконаний, що повинні бути кордони та особистий простір,

– сказав 24-разовий чемпіон турнірів Гренд-слем.

Чому Гофф розтрощила ракетку?

Третя ракетка світу провалила матч 1/4 фіналу Australian Open проти Еліни Світоліної. Україна легко обіграла американку 6:1, 6:2 за годину на корті, попри те, що Гофф вважалася фавориткою.

У підтрибунному приміщенні зазвичай стримана Гофф знищила ракетку об підлогу, що показали транслятори турніру.

Як Джокович виступає на Australian Open?