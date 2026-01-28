Джокович поднял на пресс-конференции тему приватности спортсменов. Экс-первая ракетка мира выступает против размещения камер в каждом углу, пишет UA-Football.
Что сказал Джокович о сопернице Свитолиной?
Новак заявил, что сочувствует Коко, потому что понимает, как чувствует себя спортсмен, когда злится из-за проигрыша. Сербу не нравится, что теннисистам фактически некуда спрятаться от камер, что выплеснуть собственные эмоции.
Однако Джокович понимает, что мы живем во время, когда "контент решает все". Вот только мириться с таким спортсменам трудно.
Не думаю, что этот тренд изменится, что камеры уберут. Их, видимо, будет только больше. Удивлен, что нас еще не снимают в душе. Такой их следующий шаг. Я против этого. Убежден, что должны быть границы и личное пространство,
– сказал 24-кратный чемпион турниров Грэнд-слем.
Почему Гофф разбила ракетку?
Третья ракетка мира провалила матч 1/4 финала Australian Open против Элины Свитолиной. Украина легко обыграла американку 6:1, 6:2 за час на корте, несмотря на то, что Хофф считалась фавориткой.
В подтрибунном помещении обычно сдержанная Хофф уничтожила ракетку об пол, что показали трансляторы турнира.
Как Джокович выступает на Australian Open?
В среду бывший лидер мирового тенниса прошел в полуфинал, хотя уступал двумя сетами Лоренцо Музетти. Итальянец в третьем сете получил повреждение и не смог продолжить матч.
Предварительную стадию Новак вообще прошел без борьбы, потому что его соперник чех Якуб Меншик снялся с соревнований.
В полуфинале серб, как указано на сайте AO, сыграет с Янником Синнером.