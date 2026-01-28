После завершения игры она быстро покинула корт и уже в подтрибунном помещении сорвалась, разбив свою ракетку. Этот момент попал в трансляцию и Гофф впоследствии прокомментировала свой поступок, информирует Yahoo Sports.

К теме Взбешенная из-за поражения: соперница Свитолиной уничтожила ракетку после фиаско

Что сказала Гофф о своем срыве?

Она заявила, что была очень расстроена своей игрой и не сдержала эмоций. При этом третья ракетка мира пожаловалась на отсутствие приватности на турнире и считает, что этот момент не должны были показывать, ведь он произошел уже вне корта.

Я пыталась пойти туда, где нет камер. Но они везде. У меня вообще есть определенные вопросы к трансляциям. Я считаю, что некоторые моменты не обязательно показывать. То же самое произошло с Ариной Соболенко после финала US Open, когда я с ней играла. Я старалась пойти туда, где, как мне казалось, камер нет, потому что мне не очень нравится ломать ракетки,

– сказала Гофф.

Американка вспомнила обещание, которое дала себе ранее насчет разбития ракеток. Она подчеркнула, что делать это при людях не стоит.

В то же время после игры спортсмены могут дать волю эмоциям. Такие моменты должны оставаться конфиденциальным и не транслироваться на всеобщее обозрение.

"Я ломала ракетку в четвертьфинале или в четвертом круге Ролан Гаррос, кажется, и тогда сказала себе, что больше никогда не буду делать этого на корте, потому что не считаю это хорошим примером. Но я пыталась сделать это вне трансляции, и все равно это показали. Поэтому, возможно, здесь стоит провести какие-то беседы, потому что, на мой взгляд, на этом турнире единственное личное место для нас – это раздевалка", – заявила теннисистка.

К слову. Еще во время матча Коко имела проблемы с ракетками. После первого сета она отдавала их на перетяжку, ведь желала, чтобы те стали жестче и была близка, чтобы сорваться на корте, но сдержалась.

Отметим, что это было четвертое очное противостояние между Гофф и Свитолиной. Оно длилось всего 59 минут и теперь между ними восстановился паритет – 2:2.

Что известно о Коко Гофф?

21-летняя американка в раннем возрасте дебютировала в Туре. Она уже провела 391 матч в одиночном разряде, одержав 277 побед.

Гофф имеет в своем активе 11 трофеев, в частности, дважды триумфовала на турнирах серии Grand Slam (US Open-2023 и Ролан Гаррос-2025).

В онлайн-рейтинге WTA она пока опустилась на четвертую строчку. Самой высокой позицией в карьере пока является вторая (июнь 2024 года).

Напомним, что Свитолина в полуфинале сыграет против "нейтральной" теннисистки Арины Соболенко. Матч состоится 29 января и начнется ориентировочно в 10:30 по киевскому времени.