Это было четвертое очное противостояние между спортсменками. Оно длилось всего 59 минут и завершилось победой украинской теннисистки, информирует 24 Канал.
Как прошел матч Свитолина – Гофф?
На старте поединка соперницы обменялись брейками, после чего Элина смогла наладить игру на своей подаче, а третья ракетка мира – нет.
Гофф до конца партии так и не навязала борьбу. Она наделала много двойных ошибок и уступила без шансов со счетом 1:6.
После этого американка отдала пять ракеток на перетяжку. Она желала, чтобы те стали жестче.
Однако эти манипуляции ей так и не помогли. Это был день Свитолиной, которая продолжила доминировать.
Во втором сете украинка практически не позволила Коко войти в игру, демонстрируя фантастический уровень тенниса. Элина выиграла три первых гейма, после чего Гофф все же прервала ужасную серию, хотя у Свитолиной снова был брейк-пойнт.
Американка несколько активизировалась, но приблизиться в счете так и не смогла. Элина действовала фантастически в решающие моменты и уверенно закрыла игру – 6:2.
Элина Свитолина – Коко Гофф 2:0 (6:1, 6:2)
Статистика. По ходу поединка Свитолина сделала четыре эйса и не имела ни одной двойной ошибки, реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов и выиграла 6 из 7 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 57:31 в пользу Элины (данные Flashscore).
Смотрите видеообзор матча Свитолина – Гофф
Видеообзор появится позже..
Отметим, что в полуфинале украинка сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко.
Как выступает Свитолина в сезоне-2026?
Элина в нынешнем году провела уже 10 матчей, в которых одержала все победы.
Она начала кампанию на турнире в Окленде, где стала чемпионкой, благодаря чему вошла в топ-5 самых титулованных теннисисток современности.
На Australian Open ранее она также переиграла Кристину Буксу, Линду Климовичову, а также двух "нейтральных" теннисисток – Диану Шнайдер и Мирру Андрееву.
Сейчас Элина занимает 12 место в мировом рейтинге WTA.