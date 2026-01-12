Украинка одержала победу в двух сетах. Она выиграла трофей в первом же соревновании года для себя, благодаря чему ворвалась в пятерку самых титулованных теннисисток, которые сейчас выступают в Туре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ukrainian Tennis.
Сколько титулов завоевала Свитолина?
Для Элины триумф в Новой Зеландии стал уже 19-м в карьере на уровне турниров WTA. Она добыла такое количество титулов в 23 сыгранных финалах.
Больше трофеев от нее имеет только четыре действующие теннисистки. С отрывом пальму первенства удерживает 45-летняя Винус Уильямс, которая выиграла 49 турниров.
От второго же места Свитолину отделяет шесть трофеев. Сейчас на нем располагается Ига Швьонтек, а третью и четвертую позиции занимают две "нейтральные" спортсменки из Беларуси.
Топ-5 действующих теннисисток по количеству выигранных титулов WTA
- Винус Уильямс (США) – 49
- Ига Швьонтек (Польша) – 25
- Арина Соболенко ("нейтральная") – 22
- Виктория Азаренко ("нейтральная") – 21
- Элина Свитолина (Украина) – 19
Как Элина завоевала свой 19-й титул?
- Украинка была первой сеяной на турнире в Окленде.
- В 1/16 финала она одолела Варвару Грачеву, после чего победила британок Кэти Бултер и Сонай Картал.
- В полуфинале Свитолина прошла перспективную американку Иву Йович, а уже в решающем поединке в борьбе одолела китаянку Ван Синьюй.
Отметим, что благодаря триумфу Элина поднялась на 12 место в рейтинге WTA. Следующим турниром для украинки станет Australian Open, который начнется 18 января.