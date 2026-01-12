Украинка одержала победу в двух сетах. Она выиграла трофей в первом же соревновании года для себя, благодаря чему ворвалась в пятерку самых титулованных теннисисток, которые сейчас выступают в Туре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ukrainian Tennis.

Сколько титулов завоевала Свитолина?

Для Элины триумф в Новой Зеландии стал уже 19-м в карьере на уровне турниров WTA. Она добыла такое количество титулов в 23 сыгранных финалах.

Больше трофеев от нее имеет только четыре действующие теннисистки. С отрывом пальму первенства удерживает 45-летняя Винус Уильямс, которая выиграла 49 турниров.

От второго же места Свитолину отделяет шесть трофеев. Сейчас на нем располагается Ига Швьонтек, а третью и четвертую позиции занимают две "нейтральные" спортсменки из Беларуси.

Топ-5 действующих теннисисток по количеству выигранных титулов WTA

Винус Уильямс (США) – 49 Ига Швьонтек (Польша) – 25 Арина Соболенко ("нейтральная") – 22 Виктория Азаренко ("нейтральная") – 21 Элина Свитолина (Украина) – 19

Как Элина завоевала свой 19-й титул?

Украинка была первой сеяной на турнире в Окленде.

В 1/16 финала она одолела Варвару Грачеву, после чего победила британок Кэти Бултер и Сонай Картал.

В полуфинале Свитолина прошла перспективную американку Иву Йович, а уже в решающем поединке в борьбе одолела китаянку Ван Синьюй.

Отметим, что благодаря триумфу Элина поднялась на 12 место в рейтинге WTA. Следующим турниром для украинки станет Australian Open, который начнется 18 января.