Это было первое очное противостояние между спортсменками. Оно длилось чуть больше, чем полтора часа и завершилось победой звездной украинки, информирует 24 Канал.

Как прошел матч Свитолина – Йович?

Старт поединка выдался очень непростым для Элины. Она проиграла три стартовых гейма и только после этого смогла войти в игру.

Украинка сначала отыграла один брейк и взяла свою подачу, а затем и сравняла счет 4:4. Американка "брейконула" также и подавала на сет, но ей не удалось его закрыть.

В конце концов все решалось на тай-брейке. В нем Свитолина едва не потеряла преимущество с 6:1, но все же одержала победу – 7:5.

Первый гейм второй партии американка выиграла на своей подаче, однако после этого Элина уже полностью доминировала. Она взяла пять подряд геймов и довела дело до уверенной победы – 6:2.

Элина Свитолина – Ива Йович 2:0 (7:6, 6:2)

Статистика. По ходу поединка Свитолина сделала три эйса и столько же двойных ошибок, реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов и выиграла 7 из 10 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 74:60 в пользу Элины (данные Flashscore).

Отметим, что накануне также в финал в Брисбене пробилась Марта Костюк. Она на первом для себя турнире в 2026 году будет бороться за трофей с "нейтральной" Ариной Соболенко.

Как выступает Свитолина на соревнованиях в Окленде?