Это было шестое очное противостояние между соперницами. В нем украинская теннисистка одержала свою вторую победу над звездной американкой, информирует 24 Канал.

Как прошел матч Костюк – Пегула?

Марта с самого начала доминировала на корте. Она не давала никаких шансов шестой ракетке мира, отдав в четырех стартовых геймах только два розыгрыша.

После этого американка добыла один брейк-пойнт, но не смогла его реализовать. В конце концов Костюк повесила "баранку" сопернице в первом сете.

Начало второй партии стало продолжением первой. Украинка выиграла первые три гейма, после чего Пегула все же размочила счет. Далее американка имела еще один брейк-пойнт, но также его не реализовала и Марта довела дело до уверенной победы – 6:3.

Джессика Пегула – Марта Котюк 0:2 (0:6, 3:6)

Статистика. По ходу поединка Костюк сделала четыре эйса при одной двойной ошибке, реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов и выиграла все восемь геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 55:27 в пользу Марты (данные Flashscore).

Смотрите видеообзор матча Костюк – Пегула

Отметим, что на этом турнире это была вторая встреча для Пегулы с украинскими теннисистками. В 1/8 финала она одолела Даяну Ястремскую.

Как выступает Костюк на соревнованиях в Брисбене?