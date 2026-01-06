Команды получили дисквалификации и не могут выступать в турнирах. Зато индивидуальным атлетам позволяют играть под нейтральным флагом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ukrainian Tennis.

Что думает Олейникова о россиянах?

Особенно много "нейтральных" спортсменов собралось в теннисе. WTA почти не проводит проверки в поддержку войны со стороны россиян и белорусов.

Украинские же теннисистки не согласны с таким подходом. Громким заявлением о представителях страны-агрессора отличилась Александра Олейникова, которая занимает 90 место в мировом рейтинге.

Я не знаю, о чем мне думать о государственном объекте Российской Федерации, поскольку, конечно, у них нет никакой человеческой субъектности. Это для меня действительно биообъекты. Это нужно доносить до людей за рубежом, которые не информированы. Всегда теннисная верхушка пытается как бы сделать "спорт вне политики",

– рассказывает Олейникова.

"Наверное, мне нужно обдумать свой месседж для того, чтобы немного показать реальность для людей, которые за рубежом симпатизируют украинцам. Ну, а что-то там доказывать биообъектам я вообще не вижу смысла. Мы, кстати, с папой это обсуждаем", – говорит Александра.

Люди должны знать правду, что я из Украины, после предсезонки под воздушными тревогами, а мой папа в армии. Он должен был бы присутствовать на матче, но не может. И тут я играю против человека, который поддержал, профинансировал, принял участие в пропаганде. Получается, я просто играю против существа, которое поддерживает войну и геноцид, и помещать нас в один турнир – это просто какое-то моральное извращение,

– считает теннисистка.

Как российские теннисистки меняли гражданство?

Отметим, что после 2022 года немало россиян решили сменить свое гражданство. Недавно Sportaran сообщал, что 19-летний теннисист Даниил Сарксян решил играть под флагом Армении.

Ранее аналогичное решение приняла и Элина Аванесян. Кроме того, новые Родины выбрали себе Анастасия Потапова (Австрия), Варвара Грачева (Франция) и Дарья Касаткина (Австралия).

Последние трое входят в топ-100 рейтинга WTA. Впрочем, большинство из них продолжают игнорировать войну и отмалчиваться. Только Касаткина публично выступила против политики Путина и осудила геноцид украинцев.

