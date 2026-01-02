Надежда Киченок сделала совместное фото с бывшими россиянками Юлией Путинцевой, Дарьей Касаткиной и Анной Данилиной. Вместе с ними были сербка Александра Крунич и Наталья Забияко, девушка Касаткиной. Такую фотографию выложила в своем инстаграме Путинцева, которая играет за Казахстан, передает 24 Канал.

Читайте также Вспомнил о корнях: российский теннисист сменил гражданство на фоне санкций в спорте

Киченок провела Новый год с бывшими россиянками?

Отметим, что Путинцева и Данилина выступают за Казахстан, тогда как Касаткина приняла австралийское гражданство. Ее девушка Забияко, которая является фигуристкой, соревнуется под флагом Канады.



Киченок встретила Новый год с экс-русскими / Скриншот из инстаграма Путинцевой

Интересно, что Путинцева только в ноябре 2025-го сыграла на Турнире Северной Пальмиры в российском Санкт-Петербурге, спонсором которого является пропагандистский Газпром.

Как реагируют на празднование Киченок в компании экс-россиянок?

Первой данную фотографию с экс-россиянками раскритиковала другая украинская теннисистка Александра Олейникова. 96-я ракетка мира заявила, что ей больно и отвратительно видеть коллег, которые, играя на крупных турнирах и имея большую аудиторию, полностью отмежевываются от реальности.

Поздравить украинцев с Новым годом в компании россиян, среди которых есть и участница пропагандистского турнира, организованного как дерзкий вызов международным спортивным структурам и профинансированного Газпромом – одним из главных спонсоров войны против Украины, – это апогей цинизма,

– заявил Олейникова.

24-летняя украинская теннисистка отметила,, что это уже не первый подобный случай. Александра добавила, что ее каждый раз разрывает осознание, что Украину представляют люди, которые не имеют никакой связи с реальностью тех, кто здесь живет.

Олейникова заверила, что ей стыдно за Киченок, поэтому она до конца не понимает, за что стоит Надежда.

"Точно не за то, за что стою я и большинство украинцев, которые проживают войну ежедневно: обстрелы, потери, чья родня и друзья воюют, и кто хочет не иллюзорного "мира", а реальной справедливости", – написала Александра на своей странице в инстаграме.



Реакция Олейниковой на фото Киченок с экс-россиянками / Скриншот из инстаграма Александры

Также на такую фотографию отреагировала титулованная украинская легкоатлетка Виктория Ткачук. Она в комментарии Tribuna заступилась за Надежду. Ткачук заверила, что лично знает, как Киченок поддерживает украинскую армию.

Знаю лично, как Надя поддерживает нашу армию – и не на словах в соцсетях, а конкретными действиями. Моя позиция также бескомпромиссная в поддержку Украины,

– сказала Ткачук.

Как Киченок прокомментировала скандал?

Когда СМИ начали взрываться информацией об этом фото, слово взяла сама Надежда Киченок. Украинская теннисистка в общении с Ukrainian Tennis Community отреагировала на скандал с ней. 33-летняя спортсменка заявила, что ей жаль, что такое фото оскорбило людей. Однако Киченок заверила, что ее проукраинская позиция неизменна и все об этом знают.

Знаете, а я еще на господина Президента подписана, а люди тоже его хейтят... Знаете, у меня есть понимание, что после 4 лет, что если есть желание захейтить человека, то можно кого угодно захейтить. Я принимаю претензии в свою сторону, и честно признаю, что это фото сложно воспринимать, сидя под обстрелами и когда гибнут украинцы от рук русни. Мой отец тоже сейчас в Украине. И живет в обычном доме без бомбоубежища,

– ответила Киченок.

Как Киченок объяснила празднование Нового года с экс-россиянками / Фото Ukrainian Tennis Community

Напомним, что в декабре 2025-го Элина Свитолина и Леся Цуренко присоединились к благотворительной инициативе. Теннисистки приобрели карту Украины, которая украшена шевронами различных подразделений ВСУ.