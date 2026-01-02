Почти все россияне допускаются к турнирам только в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. Поэтому ожидаемо, что часть из них отказывается от гражданства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sportaran.
По теме "Не фотографируюсь с русскими фашистами": украинская теннисистка упрекнула иностранных коллег
Кого будет представлять теннисист из России?
Особую популярность смена гражданства приобрела в теннисе. Очередной представитель России Даниил Сарксян решил отказаться от паспорта страны-террористки.
С 2026 года Даниил будет представлять Армению. Сайт ATP уже изменил гражданство Сарксяна. Сам 19-летний спортсмен не комментировал свое решение выступать за новую страну.
Парень, который родился в Перми, уже успел отыграть один турнир под новым флагом. Даниил принял участие в турнире в тунисском Монастире категории ITF M15, где вылетел уже во втором круге.
В рейтинге ATP Сарксян занимает 919 место. Отметим, что после полномасштабного вторжения в Украину уже несколько российских теннисисток сменили гражданство. Элина Аванесян также стала армянкой.
Дарья Касаткина теперь будет представлять Австралию, а Варвара Грачева – Францию. Недавно же Анастасия Потапова объявила, что получила гражданство Австрии.
Что известно о санкциях против россиян в спорте?
- С началом полномасштабной войны в Украине большинство спортивных федераций отстранили Россию от международных соревнований. Индивидуальным атлетам позволяют участвовать только в нейтральном статусе.
- При этом им нужно еще доказать свою непринадлежность к военным структурам и неподдержку войны. В свою очередь команды из России не могут играть в официальных турнирах.
- Правда, в последнее время некоторые федерации начали снимать бан с России. В нескольких видах спорта представители террористов смогут выступать под своим флагом и гимном.
- На Олимпийских играх же продолжает действовать принцип нейтральности. Российские спортсмены должны доказать свою непричастность к военным структурам и засвидетельствовать неподдержку войны в Украине.