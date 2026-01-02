Майже всі росіяни допускаються до турнірів лише у нейтральному статусі, тобто без прапора та гімну. Тож очікувано, що частина з них відмовляється від громадянства, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sportaran.

Кого представлятиме тенісист з Росії?

Особливої популярності зміна громадянства набула в тенісі. Черговий представник Росії Данііл Сарксян вирішив відмовитись від паспорта країни-терористки.

З 2026 року Данііл представлятиме Вірменію. Сайт ATP вже змінив громадянство Сарксяна. Сам 19-річний спортсмен не коментував своє рішення виступати за нову країну.

Хлопець, який народився у Пермі, вже встиг відіграти один турнір під новим прапором. Данііл взяв участь у турнірі в туніському Монастірі категорії ITF M15, де вилетів вже у другому колі.

В рейтингу ATP Сарксян посідає 919 місце. Відзначимо, що після повномасштабного вторгнення в Україну вже кілька російських тенісисток змінили громадянство. Еліна Аванесян також стала вірменкою.

Дар'я Касаткіна тепер представлятиме Австралію, а Варвара Грачова – Францію. Нещодавно ж Анастасія Потапова оголосила, що отримала громадянство Австрії.

