Під час турніру в еквадорському Кіто організатори влаштували екскурсію для учасників змагань. Олександра Олійникова одразу попередила, що не буде фотографуватися з росіянкою, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм тенісистки.

Як Олійникова висловилася про російських тенісисток?

Олійникова розповіла іноземним тенісисткам, що "нейтральна" росіянка підтримує війну. Проте її словам не приділили уваги.

Коли відмовилася приєднатися до групової фотографії, а хтось запитав "чому?", я чітко відповіла: "Я не фотографуюсь з російськими фашистами",

– написала Олійникова.

Колеги українки по тенісному корту вкотре проігнорували її аргументи, навіть не поцікавившись, що вона мала на увазі. Тенісистка переконана, що на Заході намагаються не помічати війну в Україні та злочини, які вчиняє російська армія.

"Отже, спитаю колег: ви б фотографувалися з кимось, хто підтримував Гітлера, наче нічого не сталося? Невже масові вбивства – це трагедія лише тоді, коли це не стосується українців? І моїм колегам з Європи: якби не українці, які воюють сьогодні, війна б вже була у ваших державах, а російські солдати знищували б ваші міста", – зауважила Олійникова.

24-річна українська тенісистка зазначила, що "нейтральні" спортсмени "підтримують та фінансують вбивства, катування та зґвалтування мирних жителів в Україні", а тому їх не повинно бути на міжнародних змаганнях.

