Одеситка відстоює честь рідної країни не тільки на кортах, а й активно допомагає українському війську. 24 Канал підготував добірку дитячих ретро-фото легенди вітчизняного спорту.

Як у дитинстві виглядала Світоліна?

Народилася Еліна у спортивній родині. Її батько займався боротьбою, а мама – веслуванням. У неї є також старший на дев'ять років брат Юліан.



Еліна з родиною / Фото з соцмереж тенісистки

Саме він фактично привів майбутню першу ракетку України в теніс. Юліан займався цим видом спорту, а ще зовсім маленька Еліна ходила з ним на заняття.

Еліна та Юліан у дитинстві / Фото з соцмереж тенісистки

Там вона вперше й почала грати ще у віці трьох років. Спочатку Еліна бавилася тенісними м’ячиками та ракетками, а згодом повторювала вправи за братом.



Еліна Світоліна на корті, де займався брат / Фото з соцмереж спортсменки

Повноцінно ж тренуватися Світоліна почала в молодшій школі. Як зізнавалася сама спортсменка у подкасті "Гуртом та вщент" на ютуб-каналі Сергія Притули, через це в неї майже не було звичайного дитинства.

Тренування почалися десь у 8-9 років, такі, більш професійні. Я тренувалася з 5-ї ранку. Дві години десь. Потім бігла в школу, а після школи ще тренування в групі. Не було дитинства взагалі. Тенісне таке дитинство, коли ти подорожуєш по Україні на турніри до 12 років і там в тебе друзі, які такі ж як ти. Я не знала іншого шляху тоді,

– розповідала Світоліна.



Маленька Еліна Світоліна / Фото з соцмереж тенісистки

У дитинстві майбутня лідерка українського тенісу займалася не лише спортом. Вона відвідувала школу акторської майстерності.

За словами її менеджера, Всеволода Кевлича, це допомагає тенісистці бути не такою довірливою.

Важливо прожити невдачу, зробити висновки та перейти до наступних успіхів,

– казав Кевлич.



Еліна з бабусею / Фото з соцмереж тенісистки

Проте справою її життя все ж став теніс. Дівчинка демонструвала прогрес і багато тренерів почали говорити про талант юної тенісистки.

Тому сім’я Еліни прийняла рішення переїхати з Одеси до Харкова, де були кращі умови для тренувань. Так Світоліна у віці дванадцяти років продовжила старанно будувати свою кар’єру та почала писати нову сторінку в житті.

У цьому ж віці юна спортсменка увірвалася в десятку найкращих тенісисток Європи свого віку, а батькам і тренерам стало зрозуміло, що вони вирощують майбутню зірку. Відтоді життя Еліни підпорядковане спорту – тренування, турніри, навчання в тенісній академії Жустін Енен, вихід у професійний тур.



Світоліна з медаллю за перше місце / Фото з соцмереж тенісистки

Її перший тренер Андрій Луценко добре запам’ятав, як Світоліна залишалася на корті після тренувань, відпрацьовуючи монотонні вправи багато годин поспіль.

Я була дуже мотивована, батьки теж, і це стало фундаментом для моєї кар’єри взагалі,

– розповідала вона в інтерв'ю Forbes.

Сотні годин, проведених на кортах, не минули даремно. Еліна у 15 років стала переможницею юніорського Ролан Гаррос і розпочала дорослу кар'єру.

Їй надходили пропозиції грати за інші країни, зокрема, Ізраїль, Велику Британію, Австралію та Казахстан. Проте вона завжди наголошує, що пишається представляти Україну й ніколи не розглядали інших варіантів.

У 2011 році Еліна здобула свій перший титул на рівні ITF у Стамбулі. У 17-річному віці дебютувала за збірну та на турнірах серії Grand Slam і того ж року вперше очолила національний рейтинг.



Світоліна на початку кар'єри / Фото з соцмереж тенісистки

З того моменту Еліна стабільно прогресувала та здобула низку престижних титулів. Зокрема, принесла Україні першу й поки єдину олімпійську медаль з тенісу – "бронза" у Токіо-2020.



Світоліна здобула "бронзу" на ОІ-2020 / Фото Getty Images

Вона також стала переможницею підсумкового турніру-2018, підіймалася у топ-3 світового рейтингу та залишається першою ракеткою України, утримуючи цей статус з невеличкими перервами вже майже 15 років.

Проте це вже зовсім інша історія, дуже хочеться вірити, що новий сезон Еліна знову проведе на високому рівні й потішить українців низкою гучних перемог. Для неї він розпочнеться 5 січня в Окленді на турнірі серії WTA-250, який, до речі, Світоліна ще не вигравала.