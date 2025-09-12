Спортсменка, яка 12 вересня святкує 31-річчя, завжди з гордістю представляла Україну на міжнародних змаганнях, а з початку повномасштабного вторгнення яскраво продемонструвала свою громадянську позицію. Як Еліна Світоліна допомагає рідній країні під час війни з Росією, розповідає 24 Канал.

Читайте також Не міг бути зі Світоліною через кар'єру: що відомо про тенісиста Гаеля Монфіса

Як Світоліна допомагає Україні та українцям?

З початку повномасштабної російської агресії вона стала одним з найгучніших голосів українського спорту на міжнародній арені. Еліна закликала відсторонити атлетів з Росії від змагань, а також увесь світ об'єднатися навколо допомоги Україні.

У березні 2022 року вона брала участь у турнірі в Монтереї. Після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою українка публічно пообіцяла перерахувати свої призові гроші на підтримку української армії, ледь стримуючи сльози:

Це дуже особливий турнір для мене. Всі призові гроші, які я тут зароблю, підуть українській армії.

Як Світоліна пообіцяла перерахувати призові на українське військо: дивіться відео

Що відомо про фонд Світоліної?

У нашої зіркової тенісистки з 2019 року працює благодійний фонд "Svitolina Foundation". Він підтримує молодих талантів, організовує турніри та забезпечує умови для розвитку тенісу в Україні.

З 2022 року через нього одеситка також допомагає сім’ям, які постраждали під час російсько-української війни. Вона організовує, зокрема, майстер-класи для дітей, один з яких нещодавно відбувся в Житомирі.

Відео із майстер-класу від Світоліної та Стаховського

Також фонд надає підтримку тим, хто опинився у складних обставинах через війну. Зокрема, займається забезпеченням тренувань, харчуванням, проживанням для спортсменів, які вимушені були переселитися.

Як залучена у проєкт UNITED24?

У червні 2022 року Еліна Світоліна стала другою амбасадоркою UNITED24 після Андрія Шевченка. Ця платформа створена для переказів грошей на допомогу українським захисникам, мирним жителям та на відбудову країни, яку ініціював Президент України Володимир Зеленський.

Він подякував тоді тенісистці за активну позицію, яку вона зайняла з перших днів повномасштабної війни та наголосив на тому, що важливо доносити про Україну правильні меседжі. Одним з проєктів, до яких долучена Еліна Світоліна, став напрям "Відбудова України" від UNITED24.

У лютому 2023 року українська тенісистка вперше відвідала Україну, коли її донечці було лише чотири місяці. Під її патронатом почав відновлюватися ЖК "Мюнхаузен" в Ірпені, який був напівзруйнований в результаті російських обстрілів.

Тоді Світоліна закликала світ допомогти відновити цей житловий комплекс і задонатила на проєкт відбудови 20 тисяч доларів. Всього вдалося зібрати 127 тисяч доларів – міжнародна компанія Grammarly внесла 80 тисяч доларів, а решту зібрали благодійники з усього світу.



Один з перших проєктів Світоліної з UNITED24 / Фото Свій Дім

Як Світоліна допомогла Швьонтек зібрали кошти для України?

Влітку 2022 року Еліна Світоліна була залучена до ще однієї важливої благодійної події. Вона, попри вагітність, через яку взяла паузу в кар'єрі, взяла учать у благодійному тенісному турнірі у Кракові, який організувала Іга Швьонтек.

Українка виступила на ньому в ролі судді, а спеціальним гостем заходу став легендарний футболіст Андрій Шевченко. Також там зіграв Сергій Стаховський, який з початку повномасштабного вторгнення долучився до Сил оборони України.

Всього завдяки цій події зіркові тенісистки зібрали 500 тисяч євро. Всі кошти пішли на потреби українського народу.

Світоліна взяла участь у благодійному турнірі для допомоги Україні / Фото Svitolina Foundation

Як Світоліна допомагає Силам оборони України?

На початку повномасштабного вторгнення був створений добровольчий підрозділ "Хартія", на чолі з бізнесменом Всеволодом Кожемяком, який згодом став однією з передових бригад. Він є близьким другом Еліни Світоліної, тож з того часу тенісистка дуже активно включена у процеси хартійців.

Вона неодноразово привозила волонтерську допомогу, відвідувала тренувальний табір, була на полігоні, де стріляла з гранатомета та кулемета. Також брала участь у декількох шоу, де надавала лоти для благодійних цілей.

Зокрема на "Пожежі" в Польщі продали ракетку Світоліної за понад 30 тисяч євро, які було передано на потреби 13‑ї бригади НГУ "Хартія". Також на другу річницю бригади було розіграно тенісний майстер‑клас + обід з Еліною – з тієї події сумарно вдалося зібрати 30 мільйонів гривень на придбання розвідувального безпілотного авіаційного комплексу.

Світоліна з бійцями "Хартії" / Фото з соцмереж тенісистки

Ще ж безліч допомоги залишається непублічною. Відомо, що тенісистка систематично допомагає війську та пишається своєю дружбою з військовими.

Еліна Світоліна є чудовим прикладом громадянина України, який живе за правилом – якщо не у війську, то для війська. Її позиція з перших днів повномасштабного вторгнення є зразковою й викликає виключно захоплення.

Що відомо про тенісну спадщину Світоліної?