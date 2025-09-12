Спортсменка, которая 12 сентября отмечает 31-летие, всегда с гордостью представляла Украину на международных соревнованиях, а с начала полномасштабного вторжения ярко продемонстрировала свою гражданскую позицию. Как Элина Свитолина помогает родной стране во время войны с Россией, рассказывает 24 Канал.

Как Свитолина помогает Украине и украинцам?

С начала полномасштабной российской агрессии она стала одним из самых громких голосов украинского спорта на международной арене. Элина призывала отстранить атлетов из России от соревнований, а также весь мир объединиться вокруг помощи Украине.

В марте 2022 года она участвовала в турнире в Монтерее. После победы над россиянкой Анастасией Потаповой украинка публично пообещала перечислить свои призовые деньги в поддержку украинской армии, едва сдерживая слезы:

Это очень особенный турнир для меня. Все призовые деньги, которые я здесь заработаю, пойдут украинской армии.

Как Свитолина пообещала перечислить призовые на украинскую армию: смотрите видео

Что известно о фонде Свитолиной?

У нашей звездной теннисистки с 2019 года работает благотворительный фонд "Svitolina Foundation". Он поддерживает молодых талантов, организовывает турниры и обеспечивает условия для развития тенниса в Украине.

С 2022 года через него одесситка также помогает семьям, которые пострадали во время российско-украинской войны. Она организовывает, в частности, мастер-классы для детей, один из которых недавно состоялся в Житомире.

Видео по мастер-классу от Свитолиной и Стаховского

Также фонд оказывает поддержку тем, кто оказался в сложных обстоятельствах из-за войны. В частности, занимается обеспечением тренировок, питанием, проживанием для спортсменов, которые вынуждены были переселиться.

Как вовлечена в проект UNITED24?

В июне 2022 года Элина Свитолина стала вторым амбассадором UNITED24 после Андрея Шевченка. Эта платформа создана для переводов денег на помощь украинским защитникам, мирным жителям и на восстановление страны, которую инициировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Он поблагодарил тогда теннисистку за активную позицию, которую она заняла с первых дней полномасштабной войны и отметил, что важно доносить об Украине правильные месседжи. Одним из проектов, к которым приобщена Элина Свитолина, стало направление "Восстановление Украины" от UNITED24.

В феврале 2023 года украинская теннисистка впервые посетила Украину, когда ее дочери было всего четыре месяца. Под ее патронатом начал восстанавливаться ЖК "Мюнхаузен" в Ирпене, который был полуразрушен в результате российских обстрелов.

Тогда Свитолина призвала мир помочь восстановить этот жилой комплекс и задонатила на проект восстановления 20 тысяч долларов. Всего удалось собрать 127 тысяч долларов – международная компания Grammarly внесла 80 тысяч долларов, а остальное собрали благотворители со всего мира.



Один из первых проектов Свитолиной с UNITED24 / Фото Свой Дом

Как Свитолина помогла Швьонтек собрать средства для Украины?

Летом 2022 года Элина Свитолина была привлечена к еще одному важному благотворительному событию. Она, несмотря на беременность, из-за которой взяла паузу в карьере, приняла участие в благотворительном теннисном турнире в Кракове, который организовала Ига Швьонтек.

Украинка выступила на нем в роли судьи, а специальным гостем мероприятия стал легендарный футболист Андрей Шевченко. Также там сыграл Сергей Стаховский, который с начала полномасштабного вторжения присоединился к Силам обороны Украины.

Всего благодаря этому событию звездные теннисистки собрали 500 тысяч евро. Все средства пошли на нужды украинского народа.

Свитолина приняла участие в благотворительном турнире для помощи Украине / Фото Svitolina Foundation

Как Свитолина помогает Силам обороны Украины?

В начале полномасштабного вторжения было создано добровольческое подразделение "Хартия", во главе с бизнесменом Всеволодом Кожемяком, который впоследствии стал одной из передовых бригад. Он является близким другом Элины Свитолиной, поэтому с тех пор теннисистка очень активно включена в процессы хартийцев.

Она неоднократно привозила волонтерскую помощь, посещала тренировочный лагерь, была на полигоне, где стреляла из гранатомета и пулемета. Также участвовала в нескольких шоу, где предоставляла лоты для благотворительных целей.

В частности на "Пожежі" в Польше продали ракетку Свитолиной за более 30 тысяч евро, которые были переданы на нужды 13-й бригады НГУ "Хартия". Также на вторую годовщину бригады был разыгран теннисный мастер-класс + обед с Элиной – с того события суммарно удалось собрать 30 миллионов гривен на приобретение разведывательного беспилотного авиационного комплекса.

Свитолина с бойцами "Хартии" / Фото из соцсетей теннисистки

Еще же множество помощи остается непубличной. Известно, что теннисистка систематически помогает армии и гордится своей дружбой с военными.

Элина Свитолина является прекрасным примером гражданина Украины, который живет по правилу – если не в армии, то для армии. Ее позиция с первых дней полномасштабного вторжения является образцовой и вызывает исключительно восхищение.

Что известно о теннисном наследии Свитолиной?