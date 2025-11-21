Первая ракетка мира заработала 15 миллионов долларов призовых. Чуть меньше заработала польская теннисистка Ига Швьонтек – 10,1 миллиона долларов, информирует 24 Канал со ссылкой на WTA.

Сколько заработали украинские теннисистки?

Топ-3 теннисисток, которые заработали больше всего призовых, замыкает Елена Рыбакина из Казахстана – 8,4 миллиона долларов. Рыбакина хорошо известна украинскому фанату тенниса по бронзовому матчу против Элины Свитолиной на Олимпиаде-2020.

Что касается заработка украинских теннисисток, то прогнозируемо больше всего заработала как раз Свитолина. По итогам 2025-го Элина обогатила свой бюджет на 2,213 165 долларов. Первая ракетка Украины занимает 17-е место в денежном рейтинге WTA.

1,794 913 призовых получила Марта Костюк (26-я позиция). 44-ю строчку занимает одесситка Даяна Ястремская (1,245,385).

Юлия Стародубцева заработала за 2025-й год меньше миллиона – 847, 896 долларов (81-я строчка), а Ангелина Калинина – 439, 651 долларов (127-е место в списке).

Топ-10 теннисисток, которые заработали больше всего в 2025-м:

Арина Соболенко (Беларусь) – 15,008 008,519 долларов; Ига Швьонтек (Польша) – 10,112,532; Елена Рыбакина (Казахстан) – 8,456,632; Коко Гофф (Франция) – 7,969,845; Аманда Анисимова (США) – 7,260,577; Джессика Пегула (США) – 5,262,311; Жасмин Паолини (Италия) – 5,253,997; Мирра Андреева (Россия, "нейтральная") – 4,726,226; Мэдисон Киз (США) – 4,357,787; Элизе Мертенс (Бельгия) – 2,895,029

