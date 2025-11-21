Первая ракетка мира заработала 15 миллионов долларов призовых. Чуть меньше заработала польская теннисистка Ига Швьонтек – 10,1 миллиона долларов, информирует 24 Канал со ссылкой на WTA.
Сколько заработали украинские теннисистки?
Топ-3 теннисисток, которые заработали больше всего призовых, замыкает Елена Рыбакина из Казахстана – 8,4 миллиона долларов. Рыбакина хорошо известна украинскому фанату тенниса по бронзовому матчу против Элины Свитолиной на Олимпиаде-2020.
Что касается заработка украинских теннисисток, то прогнозируемо больше всего заработала как раз Свитолина. По итогам 2025-го Элина обогатила свой бюджет на 2,213 165 долларов. Первая ракетка Украины занимает 17-е место в денежном рейтинге WTA.
1,794 913 призовых получила Марта Костюк (26-я позиция). 44-ю строчку занимает одесситка Даяна Ястремская (1,245,385).
Юлия Стародубцева заработала за 2025-й год меньше миллиона – 847, 896 долларов (81-я строчка), а Ангелина Калинина – 439, 651 долларов (127-е место в списке).
Топ-10 теннисисток, которые заработали больше всего в 2025-м:
- Арина Соболенко (Беларусь) – 15,008 008,519 долларов;
- Ига Швьонтек (Польша) – 10,112,532;
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 8,456,632;
- Коко Гофф (Франция) – 7,969,845;
- Аманда Анисимова (США) – 7,260,577;
- Джессика Пегула (США) – 5,262,311;
- Жасмин Паолини (Италия) – 5,253,997;
- Мирра Андреева (Россия, "нейтральная") – 4,726,226;
- Мэдисон Киз (США) – 4,357,787;
- Элизе Мертенс (Бельгия) – 2,895,029
Когда Свитолина вернется на корт?
Украинская теннисистка определилась с турниром, на котором начнет новый сезон 2026. Свитолина подтвердила свое участие на соревнования в Окленде. Об этом уже стало известно в инстаграме турнира.
Турнир WTA 250 будет проходить с 5-го по 11-е января 2026 года.
Интересно, что Элина лишь во второй раз примет участие на этих соревнованиях в Новой Зеландии. В прошлом году украинка феерично добралась до финала, в котором, к сожалению, уступила американке Гофф.
Отметим, что Свитолина уверенно входит в топ-10 самых популярных украинских спортсменов в инстаграме. Ее аудитория составляет 1,7 миллиона подписчиков.