Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на переговоры между странами. Бывший футболист отметил важность справедливого соглашения, передает 24 Канал со ссылкой на Tuttosport.

Как Шевченко отреагировал на переговоры Украины и США в Майами?

Глава УАФ заявил, что все обеспокоены, чтобы принятое соглашение было справедливым для Украины после стольких лет страданий.

Для меня важно, чтобы для Украины было достигнуто справедливое соглашение после лет невыносимых страданий. Мы все обеспокоены этим: чтобы для Украины было достигнуто справедливое соглашение,

– сказал Шевченко.

Как Кличко раскритиковал мирный план Трампа?

В ноябре администрация президента США Дональда Трампа представила новый план мирного урегулирования войны в Украине против России. Первоначально он состоял из 28 пунктов. Легендарный бывший боксер Владимир Кличко негативно отреагировал на такой план.

В своем профиле в соцсети Х Кличко-младший назвал этот план Трампа "капитуляцией Украины".

"Это не план мира. Это план капитуляции. Имперская Россия получает землю за свои преступления. Украина получает обещания, такие как гарантии безопасности 1994 года, написанные исчезающими чернилами. Нам не нужно 28 пунктов. Нам нужен один пункт: Россия, иди домой!" – написал Владимир.

Что известно о переговорах Украины и США?