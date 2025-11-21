Много знакомств Шевченко завел еще во время карьеры футболиста. С кем из влиятельных людей имеет отношения легенда украинского футбола – рассказывает 24 канал.

Читайте также Жена игрока Барселоны и не только: кто из украинок вышел замуж за известных футболистов

Какие отношения у Шевченко с Павелко?

Шевченко познакомился с Андреем Павелко еще в 1999 году. Кроме того, нынешний глава УАФ крестил дочь чиновника Анастасию в 2001 году.

Павелко и Шевченко / Фото УАФ

Также в 2010 году футболист выступал в поддержку кума, который тогда баллотировался в мэры Днепра. Нападающий вернулся в Украину и снялся в агитационном ролике.

Шевченко поддержал Павелко: смотрите видео

Отметим, что Павелко в одном из интервью рассказал об отношениях с Шевченко, когда второй еще работал главным тренером сборной Украины, пишет 1927.dynamo.kiev.

У нас тесные отношения с Шевченко. Они и деловые, и родственные. Все открыто, поэтому не может быть никаких сюрпризов,

– рассказывал экс-глава УАФ.

Ранее Павелко также шутил о кумовстве с Шевченко. Якобы из-за этого он выиграл "Золотой мяч", был лучшим футболистом Европы и Милана.

Впоследствии отношения между экс-главой УАФ и легендой футбола испортились. Поскольку Шевченко хотел продолжить работать в сборной Украины, а Павелко не был в этом заинтересован из-за финансовых запросов второго, сообщает Профутбол Digital.

Шевченко со скандалом покидал национальную команду. Он заявил, что не хотел уходить в отставку и сообщил это тогдашнему главе УАФ Павелко.

"Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было. 30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился", – резюмировал Шевченко.

Впоследствии в УАФ разъяснили ситуацию относительно ухода Шевченко из сборной Украины. По версии ассоциации. Контракт легенды отечественного футбола был разделен на две части.

В то же время по инициативе самого Андрея Шевченко и его ассистентов тогда было согласовано, что контракт предусматривает разделение в части срока действия: до 30 июля 2021 года плюс возможность пролонгации до конца 2022 года,

– говорится в сообщении ассоциации.

Однако в организации также заявили, что не получили от команды Шевченко ни одного письма о пролонгации соглашения. 1 августа 2021 года специалист ушел в отставку.

Отметим, что Шевченко в 2024 году стал главой УАФ, заменив на посту Павелко, который вляпался в коррупционный скандал.

По информации журналиста Константина Андриюка, бывший глава ассоциации находится заграницей.

Что известно о Шевченко и Берлускони?

Шевченко перешел из Динамо в Милан в 1999 году. На трансфере украинца лично настоял Сильвио Берлускони, который тогда был владельцем итальянского клуба.

Шевченко и Берлускони / Фото из открытых источников

Форвард рассказывал об отношениях с бывшим владельцем "россонери". Он заявил, что Берлускони был для него не только важным человеком в футболе, но и в жизни, пишет Rossoneriblog.

Берлускони был очень важным в моей жизни, не только в футболе. Он был рядом со мной, когда мой отец болел, и имел ко мне очень личную привязанность. К сожалению, мой отец умер, но он прожил еще 15 лет только благодаря Берлускони,

– рассказывал Шевченко.

Стоит отметить, что Берлускони оплатил операцию по трансплантации сердца отцу Шевченко. Кроме того, экс-президент Милана стал крестным отцом старшего сына нападающего – Джордана.

В 2006 году Шевченко перешел из Милана в Челси. Берлускони не обиделся на футболиста, а отметил, что всегда будет рад, если форвард вернется обратно.

Отметим, что Берлускони имел пророссийскую позицию относительно войны в Украине, пишет The Guardian. Он пил вино с Владимиром Путиным в оккупированном Крыму и заявлял о том, что президента России подтолкнули к вторжению министры, его партия и население.

Берлускони встретился с Путиным / Фото ЕРА

Бывший владелец Милана также обвинил Владимира Зеленского в начале войны, пишет Euronews. Он подчеркнул, что вторжение не произошло бы, если бы прекратились атаки на Луганск и Донецк со стороны Украины.

Напомним, что в 2016 году Берлускони продал свой контрольный пакет акций Милана китайским инвесторам. А 12 июня 2023 году бывший президент "россонери" умер.

Какие отношения между Шевченко и Абрамовичем?

Роман Абрамович лично добился перехода Андрея Шевченко в Челси. Футболист "синих" рассказывал об отношениях с тогдашним владельцем клуба, пишет Sky Sports.

Трансфер Шевченко был одним из самых громких в футболе – на уровне Роналду в Реал в 2009 году. Лондонцы заплатили Милану за украинца космические на то время 32 миллиона евро.

Шевченко и Абрамович / Фото Imago

Форвард отметил, что их отношения ничем не отличаются от других. По словам Шевченко, у них деловые отношения.

Он президент, а я игрок – это полностью профессиональные отношения. Я иногда вижу Абрамовича в раздевалке или изредка на тренировке. Мы можем коротко перекинуться друг с другом, но это естественно, поскольку мы оба разговариваем на русском. Возможно, мне не стоит разговаривать на русском. Возможно, это создает у людей неправильное представление,

– признавался Шевченко.

Кроме того, во время выступлений футболиста за Челси ходили слухи о том, что он является "любимцем Абрамовича". Шевченко отрицает особое отношение российского бизнесмена, пишет Independent.

В 2008 году футболист вернулся из Челси в Милан, и во время ухода из лондонского клуба выразил благодарность Абрамовичу.

"Я хотел бы поблагодарить футбольный клуб Челси – болельщикам, персоналу, игрокам и руководству – за всю поддержку, которую вы мне оказали в течение моего пребывания в клубе. Я также хотел бы выразить свою благодарность Роману Абрамовичу за всю его помощь и поддержку", – сказал форвард.

Интересно, что российский бизнесмен предлагал футболисту работу в структуре клуба, когда второй завершит карьеру, пишет УНИАН. Он хотел, чтобы украинец стал президентом лондонского клуба.

В 2021 году Абрамовича и Шевченко заметили вместе на финальном матче Лиги чемпионов. Тогда Челси завоевало заветный трофей, одолев Манчестер Сити (1:0).

Шевченко и Абрамович на финале ЛЧ / Фото из открытых источников

Отметим, что Шевченко разорвал все отношения с Абрамовичем после начала российского вторжения в феврале 2022 года. По данным реестров Великобритании экс-нападающий уволился из компании россиянина MC Peat & Co.

Подчеркнем, что Абрамович продал Челси за 2,5 миллиарда фунтов в 2022 году. Новым владельцем стал американские бизнесмены Тодд Боэли, Марк Уолтер, а также Гансйорг Висс из Швейцарии.

Однако средства, которые россиянин выручил за продажу лондонского клуба заморожены, пишет The Telegraph. А часть из них должна пойти на помощь Украине.

Стоит отметить, что Абрамович играет роль посредника в войне России против Украины. Экс-владелец Челси доводит до Путина позицию Киева и наоборот.

Какие отношения у Шевченко с Армани?

Шевченко дружил с Джорджио Армани более 25 лет. Кроме того, футболист и модельер сотрудничали вместе.

Шевченко и Армани / Фото Getty Images

Дизайнер создал линейку спортивной одежды EA7 в честь выдающегося нападающего, пишет News Minimalist. Также Шевченко совместно с Армани открыл два бутика в Киеве.

Интересно, что итальянец также повлиял на личную жизнь украинца. Именно он в 2002 году на одной из вечеринок познакомил футболиста с моделью Кристен Пазик, которая стала его женой.

Напомним, что Армани умер 4 сентября 2025 года. Шевченко отреагировал на смерть близкого друга и партнера.

"Мир потерял человека, который научил его элегантности. Я потерял друга. Спасибо за все, дорогой Джорджио",– написал Шевченко.

К слову. Ранее мы рассказывали об отношениях между Сергеем Ребровым и Андреем Ермаком. Руководитель Офиса Президента был инициатором назначения легенды украинского футбола на должность главного тренера сборной.