Багато знайомств Шевченко завів ще під час кар'єри футболіста. З ким з впливових людей має стосунки легенда українського футболу – розповідає 24 канал.

Читайте також Дружина гравця Барселони і не тільки: хто з українок вийшов заміж за відомих футболістів

Які стосунки у Шевченка з Павелком?

Шевченко познайомився з Андрієм Павелком ще у 1999 році. Окрім того, нинішній голова УАФ хрестив доньку чиновника Анастасію у 2001 році.

Павелко і Шевченко / Фото УАФ

Також у 2010 році футболіст виступав на підтримку кума, який тоді балотувався у мери Дніпра. Нападник повернувся в Україну і знявся в агітаційному ролику.

Шевченко підтримав Павелка: дивіться відео

Відзначимо, що Павелко в одному з інтерв'ю розповів про відносини з Шевченком, коли другий ще працював головним тренером збірної України, пише 1927.dynamo.kiev.

У нас тісні стосунки із Шевченком. Вони і ділові, і родинні. Все відкрито, тому не може бути ніяких сюрпризів,

– розповідав ексголова УАФ.

Раніше Павелко також жартував щодо кумівства з Шевченком. Нібито через це він виграв "Золотий м'яч", був найкращим футболістом Європи та Мілана.

Згодом стосунки між ексочільником УАФ та легендою футболу зіпсувалися. Оскільки Шевченко хотів продовжити працювати у збірній України, а Павелко не був у цьому зацікавлений через фінансові запити другого, повідомляє Профутбол Digital.

Шевченко зі скандалом покидав національну команду. Він заявив, що не хотів йти у відставку і повідомив це тодішньому голові УАФ Павелку.

"Я зустрівся ще раз із ним на фіналі чемпіонату Європи – розмови про пролонгацію не було. 30 липня закінчився мій контракт, тому я повідомив про це в соцмережах. В жодному разі я не говорив про те, що йду, я тільки оголосив усім, що мій контракт закінчився", – резюмував Шевченко.

Згодом в УАФ роз'яснили ситуацію стосовно відходу Шевченка зі збірної України. За версією асоціації. Контракт легенди вітчизняного футболу було розділено на дві частини.

Водночас з ініціативи самого Андрія Шевченка та його асистентів тоді було погоджено, що контракт передбачає поділ у частині терміну дії: до 30 липня 2021 року плюс можливість пролонгації до кінця 2022 року,

– йдеться у повідомленні асоціації.

Однак в організації також заявили, що не отримали від команди Шевченка жодного листа щодо пролонгації угоди. 1 серпня 2021 року фахівець пішов у відставку.

Відзначимо, що Шевченко у 2024 році став головою УАФ, замінивши на посаді Павелка, який вляпався у корупційний скандал.

За інформацією журналіста Костянтина Андріюка, колишній очільник асоціації перебуває закордоном.

Що відомо про Шевченка і Берлусконі?

Шевченко перейшов з Динамо у Мілан у 1999 році. На трансфері українця особисто наполіг Сільвіо Берлусконі, який тоді був власником італійського клубу.

Шевченко і Берлусконі / Фото з відкритих джерел

Форвард розповідав про стосунки з колишнім власником "россонері". Він заявив, що Берлусконі був для нього не лише важливою людиною у футболі, а й у житті, пише Rossoneriblog.

Берлусконі був дуже важливим у моєму житті, не лише у футболі. Він був поруч зі мною, коли мій батько хворів, і мав до мене дуже особисту прихильність. На жаль, мій батько помер, але він прожив ще 15 років лише завдяки Берлусконі,

– розповідав Шевченко.

Варто зазначити, що Берлусконі оплатив операцію по трансплантації серця батьку Шевченка. Окрім того, експрезидент Мілана став хрещеним батьком старшого сина нападника – Джордана.

У 2006 році Шевченко перейшов з Мілана до Челсі. Берлусконі не образився на футболіста, а наголосив, що завжди буде радий, якщо форвард повернеться назад.

Зазначимо, що Берлусконі мав проросійську позицію щодо війни в Україні, пише The Guardian. Він пив вино з Володимиром Путіним в окупованому Криму та заявляв про те, що президента Росії підштовхнули до вторгнення міністри, його партія та населення.

Берлусконі зустрівся з Путіним / Фото ЕРА

Колишній власник Мілана також звинуватив Володимира Зеленського у початку війни, пише Euronews. Він наголосив, що вторгнення не відбулося б, якби припинилися атаки на Луганськ та Донецьк з боку України.

Нагадаємо, що у 2016 році Берлусконі продав свій контрольний пакет Мілана акцій китайським інвесторам. А 12 червня 2023 році колишній президент "россонері" помер.

Які відносини між Шевченком та Абрамовичем?

Роман Абрамович особисто домігся переходу Андрія Шевченка у Челсі. Футболіст "синіх" розповідав про стосунки з тодішнім власником клубу, пише Sky Sports.

Трансфер Шевченка був одним з найгучніших у футболі – на рівні Роналду у Реал у 2009 році. Лондонці заплатили Мілану за українця космічні на той час 32 мільйони євро.

Шевченко та Абрамович / Фото Imago

Форвард наголосив, що їхні стосунки нічим не відрізняються від інших. Зі слів Шевченка, у них ділові відносини.

Він президент, а я гравець – це повністю професійні стосунки. Я іноді бачу Абрамовича в роздягальні або зрідка на тренуванні. Ми можемо коротко перекинутися один з одним, але це природно, оскільки ми обидва розмовляємо російською. Можливо, мені не варто розмовляти російською. Можливо, це створює в людей неправильне уявлення,

– зізнавався Шевченко.

Окрім того, під час виступів футболіста за Челсі ширилися чутки про те, що він є "улюбленцем Абрамовича". Шевченко заперечив особливе ставлення російського бізнесмена, пише Independent.

У 2008 році футболіст повернувся з Челсі у Мілан, і під час відходу з лондонського клубу висловив вдячність Абрамовичу.

"Я хотів би подякувати футбольному клубу Челсі – вболівальникам, персоналу, гравцям та керівництву – за всю підтримку, яку ви мені надали протягом мого перебування в клубі. Я також хотів би висловити свою вдячність Роману Абрамовичу за всю його допомогу та підтримку", – сказав форвард.

Цікаво, що російський бізнесмен пропонував футболісту роботу у структурі клубу, коли другий завершить кар'єру, пише УНІАН. Він хотів, щоб українець став президентом лондонського клубу.

У 2021 році Абрамовича і Шевченка помітили разом на фінальному матчі Ліги чемпіонів. Тоді Челсі завоювало омріяний трофей, здолавши Манчестер Сіті (1:0).

Шевченко та Абрамович на фіналі ЛЧ / Фото з відкритих джерел

Відзначимо, що Шевченко розірвав усі стосунки з Абрамовичем після початку російського вторгнення у лютому 2022 року. За даними реєстрів Великої Британії екснападник звільнився з компанії росіянина MC Peat & Co.

Підкреслимо, що Абрамович продав Челсі за 2,5 мільярда фунтів у 2022 році. Новим власником став американські бізнесмени Тодд Боелі, Марк Волтер, а також Гансйорг Вісс зі Швейцарії.

Однак кошти, які росіянин виручив за продаж лондонського клубу заморожені, пише The Telegraph. А частина з них має піти на допомогу Україні.

Варто зазначити, що Абрамович відіграє роль посередника у війні Росії проти України. Ексвласник Челсі доводить до Путіна позицію Києва і навпаки.

Які стосунки у Шевченка з Армані?

Шевченко товаришував із Джорджіо Армані понад 25 років. Окрім того, футболіст та модельєр співпрацювали разом.

Шевченко та Армані / Фото Getty Images

Дизайнер створив лінійку спортивного одягу EA7 на честь видатного нападника, пише News Minimalist. Також Шевченко спільно з Армані відкрив два бутики у Києві.

Цікаво, що італієць також вплинув на особисте життя українця. Саме він у 2002 році на одній із вечірок познайомив футболіста з моделлю Крістен Пазік, яка стала його дружиною.

Нагадаємо, що Армані помер 4 вересня 2025 року. Шевченко відреагував на смерть близького друга та партнера.

"Світ втратив людину, яка навчила його елегантності. Я втратив друга. Дякую за все, дорогий Джорджіо",– написав Шевченко.

До слова. Раніше ми розповідали про стосунки між Сергієм Ребровим та Андрієм Єрмаком. Керівник Офісу Президента був ініціатором призначення легенди українського футболу на посаду головного тренера збірної.