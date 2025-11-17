Після гри Сергій Ребров подякував Володимиру Зеленському та Андрію Єрмаку. Що відомо про стосунки між головним тренером збірної України та керівником Офісу Президента – розповідає 24 канал.

Чи товаришує Ребров з Єрмаком?

Ребров неодноразово говорив про те, що давно знає Андрія Єрмака, ще до того, як другий почав працювати в Офісі Президента. Спеціаліст називав посадовця порядною людиною та розповідав, що вони доволі часто спілкуються.

Фахівець очолив збірну України у 2023 році. Цікаво, що ініціатором призначення легенди вітчизняного футболу на посаду головного тренера національної команди був саме керівник ОП.

Наставник "синьо-жовтих" в інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" розповів, як Єрмак вплинув на те, щоб він став тренером збірної.

Я знаю Андрія дуже давно, до того моменту, як він став помічником президента. Він дуже порядна людина. Ми спілкуємося дуже часто. Саме він був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну та працював із національною командою, проте це було до повномасштабного вторгнення рф. Я йому дуже вдячний,

– розповідав Ребров.

Окрім того, наставник національної команди зізнався, що його здивувало те, що Володимир Зеленський був зацікавлений у розвитку українського футболу. Тренер розповів, що у нього була розмова з президентом та його помічником.

"Президент України 40 хвилин розмовляв зі мною про футбол. Я не міг повірити – у нього стільки завдань перед державою, але встигає робити все і стежить, намагається розвивати футбол. Зараз дуже важко розвивати футбол, але те, що він цікавиться, це важливо", – поділився спеціаліст.

Щодо особистого життя, то керівник ОП був на весіллі головного тренера збірної України у 2016 році.

Окрім того, Ребров та Єрмак мають спільного кума – скандального депутата Миколу Тищенка.

Як Єрмак привітав Реброва з призначенням у збірну?

Відзначимо також, що Єрмак особисто привітав Реброва з призначення у національну збірну – 7 червня 2023 року.

Друже мій, вітаю тебе з призначенням головним тренером збірної України з футболу. Незважаючи на пропозиції інших клубів, ти обрав національну збірну. Бажання повернутися та працювати на благо країни у цей непростий час – це прояв справжнього патріотизму.

– написав керівник Офісу Президента.

Він також побажав новому головному тренеру збірної України професійних успіхів на чолі національної команди.

Як Ребров і Єрмак прокоментували виліт з Євро-2024?

Цікаво, що Ребров після провалу на Євро-2024 прокоментував виступ збірної України на турнірі офіційному сайту УЄФА згідно тому, як раніше Єрмак написав про гру національної команди у своєму телеграм-каналі.

Я вважаю, що нам дуже важливо бути представленими тут, і, на жаль, ми не дуже добре виступили у першій грі. Але це як у житті, ви робите деякі помилки, і дуже важливо, як ви реагуєте. Я думаю, що ми відреагували добре, і, на жаль, навіть із чотирма очками ми не пройшли. Але якщо ми говоримо про сьогоднішній день, я думаю, що я дуже пишаюся гравцями, я думаю, що всі в Україні незадоволені рахунком, але я думаю, що до гравців немає жодних питань,

– прокоментував Ребров.

Подібний допис опублікував Єрмак після вильоту України з чемпіонату Європи у 2024 році.

"Успіх – це не про перемогу чи поразку, а про здатність виходити сильнішим та розумнішим з кожної ситуації, про вміння робити висновки. Збірна грала добре. Дякую футболістам, вболівальникам, тренерам, кожному, хто боровся за Україну на полі. Ми разом, ми єдині", – написав Єрмак.

Яка статистика Реброва на чолі збірної України?