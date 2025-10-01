Окрім того, Ребров обіймає посаду віцепрезидента Української асоціації футболу. 24 канал розповідає про те, що відомо про головного тренера збірної України та цікаві факти з життя спеціаліста.

Як склалась футбольна кар'єра Реброва?

Сергій Ребров народився 3 червня 1974 року у Горлівці, Донецька область. З дитинства майбутній головний тренер збірної України виявляв інтерес до спорту, зокрема, футболу, волейболу, баскетболу та легкої атлетики.

Ребров займався в академії Шахтаря звідки у 1991 році долучився до дорослої команди та зіграв в останньому чемпіонаті СРСР. Донеччан Сергій Станіславович покинув у 1992 році, перейшовши до запеклого суперника київського Динамо.

У складі "біло-синіх" Ребров провів 8 сезонів, ставши легендою київського клубу. Разом зі столичною командою нападник у період з 1992 по 2000 роки вісім разів поспіль виграв чемпіонат України, а також завоював п'ять кубків країни.

Яка статистика у Реброва в Динамо? Сергій Ребров з 1992 по 2000 рік зіграв у 224 матчах за Динамо в усіх турнірах. На рахунку форварда 111 голів у футболці "біло-синіх".

Відзначимо, що 22 жовтня 1997 року відбувся один з найпам'ятніших моментів у кар'єрі Реброва в Динамо – перемога над Барселоною 3:0 у груповому етапі Ліги чемпіонів. Футболіст забив розкішний перший гол у зустрічі.

Гол Реброва у ворота Барселони: дивіться відео

У 2000 році Сергій Ребров покинув Динамо перебрався у Тоттенхем, який виступає в Англійській Прем'єр-лізі. Проте у складі "шпор" футболіст з України закріпитися не зміг, а лондонський клуб відправив його в оренду Фенербахче.

За Тоттенхем Ребров провів 60 матчів та забив 10 голів. В оренду у турецький клуб український форвард відправився у 2002 році, де зіграв у 38 поєдинках, у яких відзначився 4 голами та став чемпіоном країни.

Ребров у Тоттенхемі / Фото лондонського клубу

У 2004 році "шпори" продали нападника збірної України у Вест Хем – 27 матчів, 1 гол. Після сезону у складі "молотобійців" Сергій Ребров повернувся в київське Динамо, де пограв до 2008 року.

Чи вдалося повернення в Динамо? Сергій Ребров зіграв у 53 матчах та забив 20 голів. Разом з київським клубом нападник виграв чемпіонат України, 2 Кубки країни, національний Суперкубок та Кубок першого каналу.

Останнім професійним клубом у кар'єрі Реброва став казанський Рубін, де провів два сезони. Разом з російською командою український футболіст двічі ставав чемпіоном Росії.

Ребров у збірній Україні / Фото ФФУ

У збірній України Сергій Ребров дебютував у 1992 році – 75 матчів та 15 голів. Він був частиною "золотого покоління" національної команди, що дісталось 1/4 фіналу чемпіонату світу-2006 у Німеччині.

Що відомо про Реброва, як тренера?

16 квітня 2014 року Сергій Ребров став в.о головного тренера Динамо після того, як з посади звільнили Олега Блохіна. А вже у травні цього ж року його затвердили наставником "біло-синіх".

Ребров – тренер Динамо / Фото київського клубу

На чолі Динамо Сергій Ребров виграв 5 трофеїв. За часів роботи легенди клубу кияни двічі ставали чемпіонами України, завоювали два Кубки та один Суперкубок країни.

З 2017 по 2018 рік Ребров тренував Аль-Ахлі з Саудівської Аравії. За його роботи клуб посів друге місце у місцевому чемпіонаті. А вже згодом він перебрався у Ференцварош.

В угорському клубі український тренер пропрацював до 2021 року. За цей період "фроді" тричі поспіль стали чемпіонами країни – 2019, 2020, 2021. Потім Ребров повернувся на Близький Схід, очоливши Аль-Аїн з ОАЕ.

В Аль-Аїні Сергій Ребров працював до 2023 року та допоміг команді стати чемпіоном Саудівської Аравії, а також здобути Кубок Ліги. У червні 2023 року українець підписав трирічний контракт з УАФ та очолив збірну Україну.

Що відомо про особисте життя Реброва?

Сергій Ребров вперше одружився 30 грудня 1998 року – його дружину звали Людмила. У 1999 році у подружжя народився син Дмитро.

Ребров з дружиною Людмилою / Фото Главред

Як повідомляє "Українська правда", у березні 2013 року Людмила потрапила у ДТП поблизу тренувальної бази Динамо у Конча-Заспі. Тоді загинула 19-річна дівчина, яка була на п'ятому місяці вагітності.

Після жахливої аварії дружина Реброва разом з сином переїхала до Англії, що стало переломним моментом у стосунках подружжя. Можна сказати, що тоді шлюб практично завершився.

Сергій Ребров вдруге одружився у 2016 році з Анною. Відомо, що легенда Динамо та українського футболу познайомився ще у 2013 році. Проте пара приховувала свої стосунки, оскільки, Ребров тоді перебував у шлюбі з Людмилою.

Ребров з дружиною Ганною / Фото з інстаграму дівчини

Наразі Сергій Станіславович проживає разом з дружиною та виховує дітей. Анна народила Реброву двох синів Олександра та Микиту (3 та 6 років).

За інформацією УНІАН, Ані Лорак розповідала про роман з Сергієм Ребровим. Проте співачка заявила, що не хотіла бути просто коханкою.

Я познайомилася з футболістом Сергієм Ребровим в Лондоні. Коли мужчина одержимий - то він добивається того, що хоче. Але роль дівчини для побачень мене не цікавила,

– сказала артистка.

Зі слів Ані Лорак, вона припинила спілкування з Сергієм Ребровим, обірвавши усі зв'язки. Співачка навіть змінила номер телефону, щоб ніяк не контактувати з легендою українського футболу.

Як Ребров відмовився допомагати ДНР?

Сергій Анненков в інтерв'ю "Чемпіону" розповідав, про те, як Сергій Ребров став головним ворогом ДНР. Журналіст, а також засновник музею футболу у Горлівці, розповів, що хотів вивезти з окупованого міста експонати.

Проте виявилось, що майже все розграбували. А футболку Реброва, який був уродженцем Горлівки забрали та спалили. Анненков розповів, що Сергій Станіславович відмовився фінансувати бойовиків ДНР.

Виявляється, на Сергія Станіславовича виходили місцеві з проханням, щоб він фінансово допоміг їм у "боротьбі з бандерівцями". Сергій відмовився і відразу став найлютішим ворогом,

– розповів Анненков.

Журналіст також зазначив, що він встиг вивезти гранітну дошку "тут навчався Сергій Ребров". Вона висіла у місцевій школі номер 40 у Горлівці.

Інші цікаві факти про Реброва

Сергій Ребров від свого батька отримав любов до радіоспорту. Легенда Динамо та українського футболу ставав чемпіоном Європи (2003) та чемпіоном світу (2005), а також є майстром спорту міжнародного класу з радіоспорту.

Відомо, що існує так званий "Клуб Сергія Реброва", у якому присутні футболісти, що досягли позначки у 100 забитих м'ячів у чемпіонаті України. Окрім легенди Динамо туди також входять: Максим Шацьких, Євген Селезньов, Андрій Воробей, Андрій Ярмоленко.

Відзначимо, що Сергій Ребров двічі ставав футболістом року в Україні та тричі у чемпіонаті. Окрім того, ексфутболіст та нині тренер збірної є рекордсменом за кількістю хет-триків у елітному дивізіоні країни – 5.

Як збірна України виступає на чолі з Ребровим?