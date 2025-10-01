Кроме того, Ребров занимает должность вице-президента Украинской ассоциации футбола. 24 канал рассказывает о том, что известно о главном тренере сборной Украины и интересные факты из жизни специалиста.

Как сложилась футбольная карьера Реброва?

Как говорится в статье Википедии, Сергей Ребров родился 3 июня 1974 года в Горловке, Донецкая область. С детства будущий главный тренер сборной Украины проявлял интерес к спорту, в частности, футболу, волейболу, баскетболу и легкой атлетике.

Ребров занимался в академии Шахтера откуда в 1991 году присоединился к взрослой команде и сыграл в последнем чемпионате СССР. Дончан Сергей Станиславович покинул в 1992 году, перейдя к ожесточенному сопернику киевскому Динамо.

В составе "бело-синих" Ребров провел 8 сезонов, став легендой киевского клуба. Вместе со столичной командой нападающий в период с 1992 по 2000 годы восемь раз подряд выиграл чемпионат Украины, а также завоевал пять кубков страны.

Какая статистика у Реброва в Динамо? По данным Transfermarkt, Сергей Ребров с 1992 по 2000 год сыграл в 224 матчах за Динамо во всех турнирах. На счету форварда 111 голов в футболке "бело-синих".

Отметим, что 22 октября 1997 года состоялся один из самых памятных моментов в карьере Реброва в Динамо – победа над Барселоной 3:0 в групповом этапе Лиги чемпионов. Футболист забил роскошный первый гол во встрече.

В 2000 году Сергей Ребров покинул Динамо перебрался в Тоттенхэм, который выступает в Английской Премьер-лиге. Однако в составе "шпор" футболист из Украины закрепиться не смог, а лондонский клуб отправил его в аренду Фенербахче.

За Тоттенхэм Ребров провел 60 матчей и забил 10 голов. В аренду в турецкий клуб украинский форвард отправился в 2002 году, где сыграл в 38 поединках, в которых отметился 4 голами и стал чемпионом страны.

Ребров в Тоттенхэме / Фото лондонского клуба

В 2004 году "шпоры" продали нападающего сборной Украины в Вест Хэм – 27 матчей, 1 гол. После сезона в составе "молотобойцев" Сергей Ребров вернулся в киевское Динамо, где поиграл до 2008 года.

Удалось ли возвращение в Динамо? Сергей Ребров сыграл в 53 матчах и забил 20 голов. Вместе с киевским клубом нападающий выиграл чемпионат Украины, 2 Кубка страны, национальный Суперкубок и Кубок первого канала.

Последним профессиональным клубом в карьере Реброва стал казанский Рубин, где провел два сезона. Вместе с российской командой украинский футболист дважды становился чемпионом России.

Ребров в сборной Украины / Фото ФФУ

В сборной Украины Сергей Ребров дебютировал в 1992 году – 75 матчей и 15 голов. Он был частью "золотого поколения" национальной команды, что добралось до 1/4 финала чемпионата мира-2006 в Германии.

Что известно о Реброве, как тренере?

16 апреля 2014 года Сергей Ребров стал и.о. главного тренера Динамо после того, как с должности уволили Олега Блохина. А уже в мае этого же года его утвердили наставником "бело-синих".

Ребров – тренер Динамо / Фото киевского клуба

Во главе Динамо Сергей Ребров выиграл 5 трофеев. Во времена работы легенды клуба киевляне дважды становились чемпионами Украины, завоевали два Кубка и один Суперкубок страны.

С 2017 по 2018 год Ребров тренировал Аль-Ахли из Саудовской Аравии. При его работе клуб занял второе место в местном чемпионате. А уже потом он перебрался в Ференцварош.

В венгерском клубе украинский тренер проработал до 2021 года. За этот период "фроди" трижды подряд стали чемпионами страны – 2019, 2020, 2021. Затем Ребров вернулся на Ближний Восток, возглавив Аль-Аин из ОАЭ.

В Аль-Аине Сергей Ребров работал до 2023 года и помог команде стать чемпионом Саудовской Аравии, а также завоевать Кубок Лиги. В июне 2023 года украинец подписал трехлетний контракт с УАФ и возглавил сборную Украины.

Что известно о личной жизни Реброва?

Сергей Ребров впервые женился 30 декабря 1998 года – его жену звали Людмила. В 1999 году у супругов родился сын Дмитрий.

Ребров с женой Людмилой / Фото Главред

Как сообщает "Украинская правда", в марте 2013 года Людмила попала в ДТП вблизи тренировочной базы Динамо в Конча-Заспе. Тогда погибла 19-летняя девушка, которая была на пятом месяце беременности.

После ужасной аварии жена Реброва вместе с сыном переехала в Англию, что стало переломным моментом в отношениях супругов. Можно сказать, что тогда брак практически завершился.

Сергей Ребров во второй раз женился в 2016 году на Анне. Известно, что легенда Динамо и украинского футбола познакомился еще в 2013 году. Однако пара скрывала свои отношения, поскольку Ребров тогда находился в браке с Людмилой.

Ребров с женой Анной / Фото из инстаграма девушки

Сейчас Сергей Станиславович проживает вместе с женой и воспитывает детей. Анна родила Реброву двух сыновей Александра и Никиту (3 и 6 лет).

Что известно о романе Реброва с Ани Лорак?

По информации УНИАН, Ани Лорак рассказывала о романе с Сергеем Ребровым. Однако певица заявила, что не хотела быть просто любовницей.

Я познакомилась с футболистом Сергеем Ребровым в Лондоне. Когда мужчина одержим – то он добивается того, что хочет. Но роль девушки для свиданий меня не интересовала,

– сказала артистка.

Со слов Ани Лорак, она прекратила общение с Сергеем Ребровым, оборвав все связи. Певица даже сменила номер телефона, чтобы никак не контактировать с легендой украинского футбола.

Как Ребров отказался помогать "ДНР"?

Сергей Анненков в интервью "Чемпиону" рассказывал, о том, как Сергей Ребров стал главным врагом так называемой "ДНР". Журналист, а также основатель музея футбола в Горловке, рассказал, что хотел вывезти из оккупированного города экспонаты.

Однако оказалось, что почти все разграбили. А футболку Реброва, который был уроженцем Горловки забрали и сожгли. Анненков рассказал, что Сергей Станиславович отказался финансировать боевиков так называемой "ДНР".

Оказывается, на Сергея Станиславовича выходили местные с просьбой, чтобы он финансово помог им в "борьбе с бандеровцами". Сергей отказался и сразу стал злейшим врагом,

– рассказал Анненков.

Журналист также отметил, что он успел вывезти гранитную доску "здесь учился Сергей Ребров". Она висела в местной школе номер 40 в Горловке.

Как Ребров стал чемпионом в уникальном виде спорта?

Сергей Ребров от своего отца получил любовь к радиоспорту. Легенда Динамо и украинского футбола становился чемпионом Европы (2003) и чемпионом мира (2005), а также является мастером спорта международного класса по радиоспорту.

Известно, что существует так называемый "Клуб Сергея Реброва", в котором присутствуют футболисты, достигшие отметки в 100 забитых мячей в чемпионате Украины. Кроме легенды Динамо туда также входят: Максим Шацких, Евгений Селезнев, Андрей Воробей, Андрей Ярмоленко.

Отметим, что Сергей Ребров дважды становился футболистом года в Украине и трижды в чемпионате. Кроме того, экс-футболист и ныне тренер сборной является рекордсменом по количеству хет-триков в элитном дивизионе страны – 5.

Как сборная Украины выступает во главе с Ребровым?