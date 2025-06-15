24 Канал рассказывает, какую заработную плату получает наставник за эту работу. Она не была озвучена официально, но два источника называли суммы, которые довольно близки.

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Зарплата Реброва в сборной Украины

Накануне Евро-2024 Finance Football опубликовал данные о зарплатах главных тренеров всех сборных, которые отобрались на континентальное первенство. По информации издания, Сергей Ребров зарабатывает 1,25 миллиона евро в год.

В том списке он расположился на 14-м месте. Самыми высокооплачиваемыми специалистами на чемпионате Европы тогда были Гарет Саутгейт (5,8) и Юлиан Нагельсманн (4,8).

Позже инсайдерской информацией поделился Игорь Бурбас. Он отметил, что зарплата Сергея Реброва может быть чуточку больше, но УАФ платит меньшую долю общей суммы.

Он заявил, что у наставника "сине-желтых" есть беттинговый спонсор, который использует его имиджевые права и берет на себя часть зарплаты. Инсайдер сообщил, что эта компания платит 93 тысячи евро в месяц, а другую часть, которая составляет около 30 тысяч евро, доплачивает Украинская ассоциация футбола.

Отметим, что Сергей Ребров с января 2024 года занимает должность вице-президента УАФ, отвечая за структуру всех сборных Украины. Поэтому вполне вероятно, что он зарабатывает именно 1,25 миллиона евро за работу главным тренером, а с учетом еще одной должности его доход суммарно доходит примерно до 1,5 миллиона евро, как отметил Игорь Бурбас.

Справка. Во главе сборной Украины Сергей Ребров провел уже 27 поединков. Накануне он вошел в топ-5 тренеров "сине-желтых" по количеству побед.

Напомним, что следующие матчи национальная команда Украины по футболу проведет в сентябре. Соперниками "сине-желтых" в первых двух турах отбора на ЧМ-2026 станут Франция и Азербайджан.