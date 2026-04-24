Несколько дней назад УАФ сообщила об отставке Реброва, но уже скоро он может вернуться к тренерству. По информации греческого портала греческого портала Newsit, 51-летний специалист является одним из вариантов для Панатинаикоса.

К теме Ничья с грандом, фантастический камбэк и еще 3 матча Сергея Реброва, за которые не стыдно

Почему Ребров привлек внимание Панатинаикоса?

Греческие журналисты отмечают, что руководство клуба недовольно четвертым местом, которое сейчас занимает команда в местной Суперлиге.

Поэтому в офисе Панатинаикоса рассматривают кандидатуры на замену Рафаэлю Бенитесу – известному по работе прежде всего в Ливерпуле, Челси, Интере, Реале и Валенсии.

По информации источника, Ребров не единственный кандидат – в Афинах следят также и за другими специалистами, но пока их фамилии неизвестны.

Отметим, что это не впервые, когда греческому клубу приписывают интерес к Реброву. В прошлом году в сентябре издание SDNA уже сообщало о возможности такого сценария.

Как украинское футбольное сообщество реагировало на отставку Реброва?