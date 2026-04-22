В интервью sport-express.ua Леоненко выразил удивление, что Ребров остается вице-президентом УАФ. Экс-футболист считает, что эта должность несовместима с проживанием за рубежом.

Что сказал Леоненко об отставке Реброва?

По мнению экс-игрока Динамо, прекращение сотрудничества Сергея Реброва со сборной является вполне закономерным, ведь команда не выполнила задачу и не попала на чемпионат мира.

Леоненко убежден, что результаты демонстрируют: УАФ не угадала с кандидатурой тренера для национальной команды. Ребров провалил свою работу и контракт.

В то же время легенда киевского клуба не понимает, почему его экс-партнер по команде продолжает находиться на должности вице-президента Украинской ассоциации футбола.

Если ты идешь – надо идти полностью. Тем более, если живешь в Испании. Это странно, согласитесь. Тренер в Испании, президент в Лондоне. Давайте тогда еще какого-то иностранца в УАФ возьмем работать. Я вообще не понимаю, как можно тренировать сборную и жить за границей. Тут вопрос не ко мне, а к Реброву, но я бы лично ушел,

– эмоционально отметил Леоненко.

Экс-форвард считает, что вина за неудачи сборной Украины все есть лишь на 60% лежит на Реброве и на 40% – на футболистах. Также недовольство Леоненко вызывают президент УАФ Андрей Шевченко и эксперты, которые называли уволенного тренера едва ли не "мессией для сборной".

