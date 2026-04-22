В раунде плей-офф "сине-желтые" уступили сборной Швеции со счетом 1:3. Это поражение имело ключевые последствия для сборной Украины, сообщает сайт УАФ.

Что сказал президент УАФ?

Почти через месяц после поражения от шведов Украинская ассоциация футбола объявила об уходе Сергея Реброва из сборной Украины. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

при этом Ребров остался в ассоциации на должности вице-президента. В свою очередь глава УАФ Андрей Шевченко впервые прокомментировал увольнение главного тренера "сине-желтых".

Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу и вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной Украины,

– заявил Андрей Шевченко.

Чего достиг Ребров в сборной Украины?

Напомним, что Сергей возглавил сборную Украины в июне 2023 года. Он помог команде квалифицироваться на чемпионат Европы-2024, однако на самом турнире "сине-желтые" выступили неудачно.

Команда заняла последнее место в группе с Бельгией, Румынией и Словакией. После этого Ребров привел сборную Украины ко второму месту в группе Лиги наций в дивизионе В. Наша команда опередила Албанию и Грузию, но осталась позади Чехии.

В стыковых матчах за повышение в дивизион А украинцы драматично уступили Бельгии (3:1, 0:3). В конце концов в отборе на Мундиаль-2026 украинцы стали вторыми в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном.

В полуфинале плей-офф "сине-желтые" проиграли Швеции (1:3). В общем наша команда сыграла 34 матча под руководством Реброва (16 побед, 8 ничьих и 10 поражений) согласно Transfermarkt.

Что ждет сборную Украины в 2026 году?