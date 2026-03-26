Соперником нашей команды была сборная Швеции, сообщает 24 Канал. Это был предпоследний шаг для Украины на шлху к ЧМ-2026, где сборная не имела права на ошибку.

Как это было Украина – Швеция: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора к чемпионату мира-2026

Кого Украина потеряла на шведов?

Поражение в этой игре оставляло Украину за пределами Мундиаля. Благодаря высокому рейтингу наша команда получила право проводить этот матч дома, но из-за военного положения Украина уже четыре года не может принимать соперника на своей территории.

Местом проведения игры была выбрана испанская Валенсия, а именно – стадион клуба Леванте. Перед игрой со шведами Ребров столкнулся с многочисленными кадровыми проблемами.

Из-за травм на сбор не приехали Артем Довбик, Николай Матвиенко, Александр Зинченко, Тарас Михавко и Максим Таловеров. А именно против шведов не могли также сыграть Ефим Конопля и Руслан Малиновский из-за перебора карточек.

Ребров же решил не отходить от традиционной схемы и сыграл в два центрбека. Вместо Матвиенко рядом с Забарным вышел другой игрок Шахтера Бондарь. В свою очередь Коноплю на правом фланге обороны заменил Тымчик из Динамо.

Украина – Швеция 1:3

Голы: Пономаренко, 90 – Дьокереш, 6, 51, 73 (пен).

Старт матча был в пользу нашего соперника, ведь уже на шестой минуте счет открыл главный бомбардир шведов. Нюгрена упустили на правом фланге обороны и тот прострелил в центр.

Там защитники не успели закрыть нападающего Арсенала Виктора Дьокереша. После этого шведы продолжали давить, а с середины первого тайма отошли назад и стали играть в удобную для себя игру.

До перерыва у сборной Украины почти не было моментов. Ванат неплохо замыкал прострел от активного Миколенко, но мяч немного разошелся со стойкой. А удар Цыганкова отправил мяч на трибуны и не был слишком острым.

Как Швеция добила Украину?

Ожидалось, что после перерыва Ребров сделает замены, но команда вышла в том же составе. Зубкову все же удалось нанести удар в створ ворот, но сразу после этого шведы забили второй мяч.

Вынос от кипера подхватил Дьокереш, который поймал Забарного на позиционной ошибке. Виктор разобрался один в один с Бондарем и оформил дубль, пробив мимо Трубина.

Это по сути поставило Украину на грань вылета. Ребров сделал сразу три замены, запустив Яремчука, Гуцуляка и Очеретько. И Роман в конце концов имел классный момент после удара головой.

Но кипер шведов играл надежно и ошибок не допускал. А под занавес матча Забарный снова провалился и подарил Дьокерешу выход один на один с Трубиным.

Кипер Бенфики сбил шведа в собственной площадке и тот все же достиг своего с пенальти, оформив хет-трик. На этом по факту игра была завершена, хотя Украина и пыталась хоть как-то создавать напряжение у ворот Норфельдта.

Один мяч команде Реброва все же удалось отыграть. Пономаренко откликнулся на сброс от Цыганкова, забив головой под перекладину. Это первый гол Матвея в дебютном матче.

Таким образом, подопечные Сергея Реброва завершают свой путь на чемпионат мира-2026. Наша команда снова не сыграет на Мундиале и 31 марта проведет спарринг против сборной Албании. А за путевку на ЧМ сразятся Швеция и Польша.