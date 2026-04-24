Кілька днів тому УАФ повідомила про відставку Реброва, але уже скоро він може повернутись до тренерства. За інформацією грецького порталу Newsit, 51-річний фахівець є одним із варіантів для Панатінаїкоса.

Чому Ребров привернув увагу Панатінаїкоса?

Грецькі журналісти зазначають, що керівництво клубу невдоволене четвертим місцем, яке наразі посідає команда у місцевій Суперлізі.

Тож в офісі Панатінаїкоса розглядають кандидатури на заміну Рафаелю Бенітесу – відомому за роботою насамперед у Ліверпулі, Челсі, Інтері, Реалі та Валенсії.

За інформацією джерела, Ребров не єдиний кандидат – в Афінах стежать також і за іншими фахівцями, але наразі їх прізвища невідомі.

Зазначмо, що це не вперше, коли грецькому клубу приписують інтерес до Реброва. Торік у вересні видання SDNA уже повідомляло про можливість такого сценарію.

