Колишній воротар та тренер київського Динамо зробив емоційну заяву на тлі дискусій про майбутнє національної команди. Він наголосив на важливості єдності в непростий для українського футболу момент, передає 24 Канал.

Що сказав Шовковський?

Олександр Шовковський на своїй сторінці в інстаграмі підкреслив, що сила нації проявляється не в критиці, а в підтримці.

Іноді в житті не все складається так, як хочеться. Але це не привід для постійного негативу. Сильна нація – це та, що вміє підтримувати, а не руйнувати. Ми маємо бути разом – і в перемогах, і в складні моменти. Сергію, дякую за роботу і відданість. Підтримую,

– написав Шовковський.

Його слова прозвучали на тлі хвилі обговорень довкола виступів збірної та роботи тренерського штабу. Таким чином фахівець фактично виступив проти надмірного негативу в бік команди.



Олександр Шовковський підтримав Сергія Реброва/ Скриншот з інстаграму екстренера Динамо

Критика Реброва після результатів

Останнім часом Сергій Ребров опинився під тиском через невдалі результати збірної України. Напередодні УАФ оголосила про припинення співпраці з тренером.

Водночас Сергій Ребров не залишає структуру організації – він продовжить роботу як віцепрезидент і член виконкому.

Екснаставник Динамо та національної команди Йожеф Сабо заявив, що Ребров психологічно був не готовим продовжувати роботу зі збірною і мав покинути пост одразу після поразки від Швеції у відборі на ЧС-2026.