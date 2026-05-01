Залаштунками свого особистого життя легендарний динамівець поділився під час спілкування з блогеркою angelina.pichik. Невелике інтерв’ю проходило у колі дружини спортсмена Марини Кутєпової.

Про що розповіли Шовковський та Кутєпова?

За словами пари, вони одружились трохи більше двох років тому. Але їх знайомство відбулось понад понад 25 років тому.

Кутєпова розповіла, що голкіпер Динамо побачив її у популярному в той час столичному закладі.

Я не захотіла знайомитись, я була у компанії своїх друзів,

– зазначила дружина Шовковського.

Колишній тренер Динамо додав, що йому довелось написати багато смс, адже "на дзвінки ніхто не відповідав".

Розповідь Шовковського та Кутєпової: дивіться відео

Нещодавно Марина показала в інстаграмі, як вони з чоловіком готувались до святкування Великодня.

Що відомо, що попередні стосунки Шовковського та Кутєпової?

Видатний воротар має досвід двох шлюбів: з Властою Фірсовою та Ольгою Альоновою. Від попередніх стосунків у футболіста є синь та донька. Марина була заміжня із російським бізнесменом Сергієм Євланчиком. У пари двоє дітей.

Що зараз із професійною кар’єрою Олександра Шовковського?