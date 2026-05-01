Закулисьем своей личной жизни легендарный динамовец поделился во время общения с блогером angelina.pichik. Небольшое интервью проходило в кругу жены спортсмена Марины Кутеповой.
К теме Шовковский дал важные советы новому главному тренеру сборной Украины
О чем рассказали Шовковский и Кутепова?
По словам пары, они поженились чуть больше двух лет назад. Но их знакомство состоялось более 25 лет назад.
Кутепова рассказала, что голкипер Динамо увидел ее в популярном в то время столичном заведении.
Я не захотела знакомиться, я была в компании своих друзей,
– отметила жена Шовковского.
Бывший тренер Динамо добавил, что ему пришлось написать много смс, ведь "на звонки никто не отвечал".
Недавно Марина показала в инстаграме, как они с мужем готовились к празднованию Пасхи.
Что известно, что предыдущие отношения Шовковского и Кутеповой?
Выдающийся вратарь имеет опыт двух браков: с Властой Фирсовой и Ольгой Аленовой. От предыдущих отношений у футболиста есть сын и дочь. Марина была замужем за российским бизнесменом Сергеем Евланчиком. У пары двое детей.
Что сейчас с профессиональной карьерой Александра Шовковского?
- В ноябре прошлого года 51-летний Шовковский покинул пост руководителя "бело-синих". В тот момент Динамо шло на серии из трех поражений в УПЛ, а последней каплей стало поражение от кипрской Омонии в рамках Лиги конференций (0:2).
- В последнее время в СМИ появляется немало слухов о фигуре будущего главного тренера сборной Украины. В список кандидатов относят также и Шовковского.
- Как тренер Динамо он становился чемпионом Украины в сезоне 2024/25.
- По словам Александра, он сейчас является безработным. В свободное время он поддерживает физическую форму, изучает английский язык и проводит больше времени с близкими
- В то же время, недавно стало известно, чем занимается бывший тренер и голкипер после отставки из Динамо.