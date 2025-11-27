Омония обыграла киевлян с "сухим" счетом 2:0 и нанес киевлянам четвертое поражение в последних пяти матчах. После проигранного поединка Лиги конференций в киевском клубе сообщили об уходе Александра Шовковского, передает 24 Канал.
Динамо выступило с кратким официальным заявлением о прощании с Шовковским.
Тренерский штаб команды освобожден от исполнения обязанностей,
– говорится в заявлении киевлян.
Наставник юношеской команды Динамо U-19 Игорь Костюк будет исполнять обязанности главного тренера "бело-синих". Именно он будет готовить коллектив к ближайшему матчу против дебютанта УПЛ Полтавы. Поединок состоится 1 декабря.
Отметим, что поражение от Омонии стало для Динамо уже третьим в четырех турах основного раунда Лиги конференций 2025-2026. Это усложняет шансы киевлян на выход в плей-офф еврокубкового турнира. У чемпиона Украины остается 3 балла и занимает 27 место.
Что известно о работе Шовковского в Динамо?
- В декабре 2023 года Шовковский полноценно возглавил главную команду киевлян.
- Под его руководством Динамо сыграло 90 матчей, в которых одержало 52 победы при 18 поражениях, а также 20 мировых (данные с портала Transfermarkt).
- Последний поединок Шовковского во главе столичного гранда в УПЛ прошел 22 ноября, когда динамовцы сенсационно проиграли на выезде Колосса 1:2. Это поражение стало для киевлян третьим подряд в украинском первенстве.
- Наставник привел киевлян в один трофей – чемпионство УПЛ (2024 – 2025).