Динамо впервые проиграло три матча подряд в УПЛ: Суркис принял решение по Шовковскому

Несмотря на чемпионство прошлого сезона Александр Шовковский остается на грани отставки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке. Особенно этот вопрос обострился после третьего поражения киевлян подряд в УПЛ.
Будет ли новый тренер в Динамо?
В 13-м туре УПЛ в Киеве в 13-м туре УПЛ Динамо уступило Колосу. Это первый случай в истории "бело-синих", когда они терпят три проигрыша подряд в рамках чемпионата Украины.
Впрочем СМИ уверяют, что на данный момент президент Динамо Игорь Суркис не рассматривает вопрос отставки тренера. Пока что Шовковский гарантированно сохранит свою должность как минимум до матча Лиги конференций против Омонии (27 ноября).
При этом сообщается, что смена тренера до зимнего перерыва является маловероятной. Если руководители Динамо и решатся уволить Шовковского, то это произойдет уже после завершения первой части сезона.
Напомним, что Александр возглавил киевлян в ноябре 2023 года. За это время Динамо провело под его руководством 89 матчей, оформив 52 победы, 20 ничьих и 17 поражений согласно данным Transfermarkt.
Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?
- В текущей еврокампании Динамо не смогло добиться успеха в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Команда вылетела от Пафоса и Маккаби Тель-Авив соответственно.
- В итоге киевляне попали в основную стадию Лиги конференций. Там команда стартовала с двух поражений от Кристал Пэлес и Самсунспора, после чего разгромили Зриньски.
- У турнирной таблице "бело-синие" занимают 24-е место, которое дает право на выход в 1/16 финала турнира. Тем не менее в УПЛ ситуация становится катастрофической.
- В чемпионате Украины Динамо идет аж пятым, отставая от Шахтера на 10 баллов. Единственной отрадой для "бело-синих" можно назвать Кубок Украины, где киевляне выбили Шахтер в очной битве и добрались до четвертьфинала.