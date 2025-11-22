Там местный Колос принимал киевское Динамо. Действующие чемпионы подошли к встрече с неприятной серией из двух поражений подряд, сообщает 24 Канал.
Есть ли кризис в Динамо?
Более того, в последних восьми матчах УПЛ подопечные Шовковского одержали всего одну победу. Колос же пережил безвыигрышную серию в октябре, но перед международным перерывом улучшил себе настроение победой над Кудривкой.
Наставник Динамо не мог рассчитывать на Шапаренко и Ярмоленко, тогда как Караваев остался в запасе. В конце концов матч пошел не по плану гостей уже со старта.
Колос – Динамо 2:1
Голы: Климчук, 9, 37 – Огундана, 85.
На 9-й минуте защита киевлян проспала выбивание Козика на Климчука, который вышел один на один с Нещеретом и открыл счет. А уже ближе к перерыву экс-нападающий Руха оформил дубль.
Игрок точно пробил с линии штрафной площади с разворота после ассиста Цурикова. Во втором тайме Динамо прижало соперника и пыталось создавать напряжение через фланги.
Неплохо пробивали Пихаленок и Волошин. А вот Герреро и Кабаев растворились и особо ничем не запомнились. Более того, Колос мог забивать и третий, но Оевухе немного не хватило точности.
Все же пробить Пахолюка киевляне смогли в самом конце матча. Пихаленок красиво разобрался с двумя оппонентами в штрафной площадке хозяев и прострелил в центр.
Там защитники Колоса забыли про Огундану, который расстрелял уже пустые ворота. Однако на еще один гол Динамо не смогло наиграть.
Обзор матча Колос – Динамо: смотреть видео
Как Динамо играет в сезоне 2025 – 2026?
- Динамо терпит третье поражение подряд и снова подпитывает слухи о возможной отставке Александра Шовковского. Этой осенью в УПЛ киевляне обыграли только Кривбасс.
- Проигрыш отбросил киевлян на пятое место в турнирной таблице УПЛ. Более того, по итогу этого тура Динамо может упасть еще и на седьмую строчку, если свои игры выиграют Кривбасс и Заря.
- В свою очередь Колос обходит Динамо в таблице и выходит на четвертое место. Это вторая победа команды Костышина подряд в УПЛ.
- В следующем туре ковалевцы сыграют на выезде с Оболонью, тогда как Динамо будет принимать аутсайдера турнира Полтаву.