В конце ноября клуб уволил с поста наставника Александра Шовковского. Произошло это после поражения от Омонии в Лиге конференций, после чего руководители "бело-синих" занялись поиском нового тренера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Вацко on air.
Почему Беттони не возглавил Динамо?
Одним из кандидатов был французский специалист Давид Беттони. Француз наиболее известен по работе в штабе Зинедина Зидана в Реале, с которым мадридцы выиграли аж три Лиги чемпионов.
Давид еще в августе был в стане Динамо и наблюдал на тренировочным процессом. Сообщается, что братья Суркисы интересовались его кандидатурой на замену Шовковского.
Впрочем, требования Беттони не устроили руководителей киевлян. Сообщается, что француз запросил серьезные кадровые изменения в команде и аж семь трансферов "на вход".
Именно это не устроило Суркисов, поэтому Давид так и не возглавит Динамо. Пока же исполняющим обязанности наставника главной команды является Игорь Костюк, который руководил U-19. ТаТоТаке сообщало, что нового тренера руководители клуба выберут во время зимней паузы.
Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?
- "Бело-синие" не смогли добиться успеха в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Динамо вылетело от Пафоса и Маккаби Тель-Авив соответственно.
- Киевляне попали в основную стадию Лиги конференций. Команда еще сохраняет шансы на проход дальше, но после проигрыша Омонии Динамо упало на 27 место в турнирной таблице ЛК.
- В УПЛ же Динамо разочаровывает еще больше. После четырех побед на старте Динамо выдало пять ничьих, а в ноябре умудрилось впервые в истории проиграть четыре матча подряд.
- В чемпионате Украины клуб идет аж шестым, отставая от лидеров на 9 очков. Впрочем команда продолжает бороться за Кубок, где уже выбила Шахтер и дошла до четвертьфинала.