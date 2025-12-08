К себе привлек внимание европейских клубов полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко. Уже совсем скоро он может оказаться в топовом чемпионате, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dynamomania.
Где может продолжить карьеру Шапаренко?
К футболисту "бело-синих" проявляет интерес представитель испанской Лиги Лиги. Его хочет подписать каталонская Жирона.
В этом клубе уже выступают бывшие динамовцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Руководство "бело-красных" высоко оценивает удачные трансферы этих украинцев, поэтому готово попробовать усилиться еще одним игроком киевлян.
Отмечается, что переход 27-летнего полузащитника может состояться уже в зимнее трансферное окно. Условия потенциальной сделки пока неизвестны.
К слову. Жирона является не единственным испанским клубом, который интересуется лидером Динамо. Однако другие представители готовы рассматривать трансфер не раньше лета 2026 года, из-за чего каталонцы считаются фаворитом на подписание футболиста.
Отметим, что весной интерес к Николаю проявлял немецкий Штутгарт. Однако до конкретного предложения дело тогда так и не дошло.
Сейчас Жирона занимает 18 место в турнирной таблице Ла Лиги. После 15 туров команда набрала 12 зачетных баллов.
Что известно о карьере Шапаренко?
Николай находится в структуре Динамо с 2015 года.
Он дебютировал за первую команду киевлян в сезоне-2017/2018 и сейчас имеет в своем активе 227 матчей в составе "бело-синих". В них он забил 32 гола и отдал 40 ассистов (данные Transfermarkt).
Всего с динамовцами Шапаренко завоевал шесть трофеев. Он по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
Его контракт с действующим чемпионом УПЛ рассчитан до 30 сентября 2026 года.