К себе привлек внимание европейских клубов полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко. Уже совсем скоро он может оказаться в топовом чемпионате, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dynamomania.

Где может продолжить карьеру Шапаренко?

К футболисту "бело-синих" проявляет интерес представитель испанской Лиги Лиги. Его хочет подписать каталонская Жирона.

В этом клубе уже выступают бывшие динамовцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Руководство "бело-красных" высоко оценивает удачные трансферы этих украинцев, поэтому готово попробовать усилиться еще одним игроком киевлян.

Отмечается, что переход 27-летнего полузащитника может состояться уже в зимнее трансферное окно. Условия потенциальной сделки пока неизвестны.

К слову. Жирона является не единственным испанским клубом, который интересуется лидером Динамо. Однако другие представители готовы рассматривать трансфер не раньше лета 2026 года, из-за чего каталонцы считаются фаворитом на подписание футболиста.

Отметим, что весной интерес к Николаю проявлял немецкий Штутгарт. Однако до конкретного предложения дело тогда так и не дошло.

Сейчас Жирона занимает 18 место в турнирной таблице Ла Лиги. После 15 туров команда набрала 12 зачетных баллов.

Что известно о карьере Шапаренко?