"Бело-синие" потерпели поражение со счетом 1:2. После проведения всех поединков тура подопечные Шовковского записали себе в пассив исторический антирекорд столичного клуба, сообщает 24 Канал со ссылкой на Динамо Киев от Шурика.

Какой антирекорд установило Динамо?

По его результатам, динамовцы опустились на седьмое место в турнирной таблице УПЛ. До этого ни разу в истории киевляне не были так низко после 10+ туров чемпионата Украины.

Ранее худшей позицией "бело-синих" на таком промежутке сезона была шестая. Это происходило с украинским грандом дважды.

Динамо занимало такую строчку впервые после 13 тура в кампании-2013/2014, а еще однажды после 15 тура в сезоне-2022/2023. В обоих случаях киевляне в конце концов финишировали на четвертом месте в Украинской Премьер-лиге – это худший результат в истории.

К слову. Проиграв Колосу "бело-синие" установили еще один клубный антирекорд. Они впервые проиграли три подряд матча в чемпионате Украины.

Отметим, что ранее Мирон Маркевич прокомментировал кризис динамовцев. Он считает, что киевляне еще могут перевернуть сезон и даже побороться за "золото".

Как выступает Динамо в сезоне-2025/2026?